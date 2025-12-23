2026 Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? Ocak ayı bedelli askerlik hesaplaması

Askerlik vazifesini kısa dönem bedelli olarak yerine getirmeye hazırlananlar zam oranlarına odaklandı. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme ve enflasyona göre artış alacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31 olarak güncellemişti. Bu seviyede olması durumunda memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6,96 olacak. Toplu sözleşmeye göre memur maaşlarına yüzde 11 ilave edilecek ve memurlar, beklentiye göre yüzde 18,73 zam alacak. 2026 yılında Ocak-Haziran aylarında geçerli olacak bedelli askerlik için yeni hesaplama yapıldı. Bedelli askerlik ücreti taksit olmadan anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak yatırabiliyor. Bedelli askerlik zammı 2026 ne kadar olacak? İşte, yeni bedelli askerli ücretiyle ilgili son gelişmeler…

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında geçerli olacak bedelli askerlik memur maaşı katsayı oranına göre belirlenecek. Katsayı oranı açıklandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı genelge yayımlayacak. Milli Savunma Bakanlığı ise ayrıca yeni yılda geçerli olacak bedelli askerlik tutarını duyuracak.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının yeni yılda %18,73 olması bekleniyor. Bu durumda memur maaşı katsayı oranı 1.389392 olacak ve bedelli askerlik yeni yılda 330 bin lira seviyesine yükselecek.

Memurların alacağı kesin zam oranı 5 Ocak’ta duyurulacak Aralık ayı enflasyon rakamıyla belli olacak. Bedelli askerlik zam oranı, enflasyon rakamıyla birlikte kesinlik kazanacak.

MEMUR MAAŞIYLA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bedelli askerliğin yanı sıra birçok ödeme de değişecek. Evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı, çocuk yardımı değişecek. Emekli zammıyla dul ve yetim maaşı belli olacak. Asgari ücret ile birlikte ise kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, stajyer ücreti belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK TEK SEFERDE YATIRILIYOR

Bedelli askerlik ücretinde herhangi bir taksit veya kartla ödeme yapılmıyor. 7179 sayılı kanununun Askeralma Yönetmeliğine göre bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin ödeme olarak kabul ediliyor. Bedelli askerlik ücreti, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırılabilir.