Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

2026 Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? Ocak ayı bedelli askerlik hesaplaması

Bedelli askerlik zammı, asgari ücretle birlikte tekrar gündeme geldi. Bedelli askerlik ücreti belirlenirken bilinenin aksine memur maaşına yapılacak zam oranı belirleyici oluyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanmasıyla yeni bedelli askerlik ücreti belli olacak. 5 aylık enflasyona göre yeni bedelli askerlik zammı hesaplaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Temmuz- Aralık aylarında bedelli askerlik ücretini 280 bin 850 TL olarak belirlemişti. Yeni yılda askerlik vazifesini yerine getirecekler, zamlı olarak ödeme yapacak. Peki 2026 Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar olacak? İşte, bedelli askerlik için yapılan hesaplamanın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? Ocak ayı bedelli askerlik hesaplaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 18:36

vazifesini kısa dönem bedelli olarak yerine getirmeye hazırlananlar zam oranlarına odaklandı. Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme ve enflasyona göre artış alacak. Merkez Bankası yıl sonu tahminini yüzde 31 olarak güncellemişti. Bu seviyede olması durumunda memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6,96 olacak. Toplu sözleşmeye göre memur maaşlarına yüzde 11 ilave edilecek ve memurlar, beklentiye göre yüzde 18,73 zam alacak. yılında Ocak-Haziran aylarında geçerli olacak için yeni hesaplama yapıldı. Bedelli askerlik ücreti taksit olmadan anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak yatırabiliyor. Bedelli askerlik zammı 2026 ne kadar olacak? İşte, yeni bedelli askerli ücretiyle ilgili son gelişmeler…

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında geçerli olacak bedelli askerlik memur maaşı katsayı oranına göre belirlenecek. Katsayı oranı açıklandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı genelge yayımlayacak. Milli Savunma Bakanlığı ise ayrıca yeni yılda geçerli olacak bedelli askerlik tutarını duyuracak.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının yeni yılda %18,73 olması bekleniyor. Bu durumda memur maaşı katsayı oranı 1.389392 olacak ve bedelli askerlik yeni yılda 330 bin lira seviyesine yükselecek.

Memurların alacağı kesin zam oranı 5 Ocak’ta duyurulacak Aralık ayı enflasyon rakamıyla belli olacak. Bedelli askerlik zam oranı, enflasyon rakamıyla birlikte kesinlik kazanacak.

2026 Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? Ocak ayı bedelli askerlik hesaplaması

MEMUR MAAŞIYLA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞECEK

Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte bedelli askerliğin yanı sıra birçok ödeme de değişecek. Evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı, çocuk yardımı değişecek. Emekli zammıyla dul ve yetim maaşı belli olacak. Asgari ücret ile birlikte ise kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, stajyer ücreti belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK TEK SEFERDE YATIRILIYOR

Bedelli askerlik ücretinde herhangi bir taksit veya kartla ödeme yapılmıyor. 7179 sayılı kanununun Askeralma Yönetmeliğine göre bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin ödeme olarak kabul ediliyor. Bedelli askerlik ücreti, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırılabilir.

2026 Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? Ocak ayı bedelli askerlik hesaplaması
ETİKETLER
#enflasyon
#askerlik
#2026
#bedelli askerlik
#zam oranları
#memur maaşları
#Bedelli Askerlik Ücreti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.