Ela Rümeysa Cebeci'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Bildiklerimi anlatacağım'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında "uyuşturucu madde temin etme" suçlamasıyla 17 Aralık'ta tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, cezaevinden getirilerek ek ifade verdi. Soruşturma dosyasında yer alan WhatsApp yazışmaları ve Sadettin Saran ile olan bağlantısına dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

GERÇEKLERİ ANLATMAK İÇİN TALEPTE BULUNDU

Cebeci, Sadettin Saran'ın ifadeye geldiği 20 Aralık günü cezaevinden adliyeye getirilerek savcılığa ek ifade vermişti. O ifadeye ulaşıldı. Daha önceki beyanlarının aksine, kendi isteğiyle yeniden ifade vermek istediğini belirten Cebeci, sürece dair dürüst davranmak istediğini vurguladı. Cebeci ifadesine, "Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum" sözleriyle başladı.

TELEFON ŞİFRELERİNİ KENDİ RIZASIYLA VERDİ

Hakkındaki uyuşturucu ticareti suçlamalarını kesin bir dille reddeden ünlü spiker, adli makamlara yardımcı olduğunu belirtti. Cebeci, "Ben hiç bir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim" ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN İLE OLAN İLİŞKİSİNE DEĞİNDİ

Soruşturma dosyasında yer alan yazışmaların ardından iş insanı Sadettin Saran ile olan ilişkisi hakkında da bilgi veren Cebeci, "2021 yılında Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık" dedi.

"YURT DIŞINDA SERBEST OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili bazı itiraflarda bulunan Cebeci, yurt dışı örneklerini gerekçe göstererek şu açıklamayı yaptı: "Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla k.. ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm."

KAN VE SAÇ TESTİ İSTEDİ

İfadesinin sonunda satıcı olmadığını, sadece kullanıcı olduğunu yineleyen Ela Rümeysa Cebeci şunları söyledi:

"Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım, kesinlikle k.. kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum, daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım."