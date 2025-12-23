Menü Kapat
Canlı Yayın
Editor
 Serhat Yıldız

Dolar dipten dönüyor mu? Grafiklerde “altın kesişim” alarmı

ABD Dolar Endeksi yılın en düşük seviyelerinde seyrederken, grafiklerde beliren “altın kesişim” sinyali yatırımcıların radarına girdi. Analistlere göre bu teknik işaret, doların son aylardaki kayıplarını durdurabilecek bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Dolar dipten dönüyor mu? Grafiklerde “altın kesişim” alarmı
Serhat Yıldız
23.12.2025
23.12.2025
23.12.2025

ABD doları 2025 boyunca yatırımcısını pek güldürmedi. Yıla oldukça güçlü seviyelerden başlayan , zamanla kan kaybetti. MarketWatch’un aktardığına göre son günlerde grafiklerde ortaya çıkan teknik bir sinyal ise tabloyu bir miktar değiştirebilir.

Bank of America Küresel Araştırmalar Teknik Stratejisti Paul Ciana’ya göre, geçen haftanın sonlarında ICE ABD Dolar Endeksi’nde dikkat çekici bir hareket yaşandı. Endekste 50 günlük basit hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Piyasalarda bu durum “golden cross”, yani altın kesişim olarak adlandırılıyor ve genellikle yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.

“ALTIN KESİŞİM” YATIRIMCININ UMUDU OLDU

Doların altı büyük rakip para birimi karşısındaki performansını ölçen endekste görülen bu teknik sinyal, dolar cephesinde bir süredir beklenen iyimserliğin fitilini ateşledi. Çünkü dolar, 2025’te yatırımcısına en fazla hayal kırıklığı yaşatan varlıklardan biri oldu.

ABD Dolar Endeksi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. Endeks pazartesi günü de yüzde 0,3 gerileyerek 98,30 seviyesine indi ve yılın en düşük noktalarına oldukça yakın seyretti.

1970’TEN BU YANA 39’UNCU SİNYAL

Ciana, dolar endeksinde görülen bu son altın kesişimin 1970’ten bu yana kaydedilen 39’uncu örnek olduğunu hatırlatıyor. Tarihsel veriler ise yatırımcıların dikkatini çeken bir detaya işaret ediyor. Buna göre, altın kesişim sonrası doların genellikle 20 ila 60 işlem günü içinde daha yüksek seviyelere yönelme eğilimi bulunuyor.

Ciana, genel çerçevede bu tür bir teknik formasyonun dolar için yukarı yönlü bir sinyal olarak okunması gerektiğini söylüyor.

DOLAR NEDEN ZAYIFLADI?

Doların bu yıl euro başta olmak üzere rakip para birimleri karşısında zayıf kalmasının arkasında birçok farklı neden var. En önemli başlıklardan biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının ülkenin küresel konumunu zedeleyebileceği endişesi oldu. Bu beklenti, yatırımcıların dolara karşı mesafeli durmasına yol açtı.

Diğer yandan büyük ekonomilerde faiz oranları sabit kalırken ya da yükselirken, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceği yönündeki beklentiler dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Yatırımcılar doğal olarak daha yüksek getiri sunan alanlara yönelirken, merkez bankalarının faiz kararları küresel döviz piyasalarında belirleyici olmaya devam ediyor.

GÖZLER FED VE RİSK İŞTAHINDA

Önümüzdeki aylarda grafiklerde beliren bu “altın kesişim” sinyalinin gerçekten çalışıp çalışmayacağı ise büyük ölçüde ABD Merkez Bankası’ın atacağı adımlara ve küresel risk iştahına bağlı olacak.

#fed
#dolar
#usd
#Teknik Analiz
#Altın Kesişim
#Ekonomi
