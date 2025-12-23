Gazeteci Emrullah Erdinç hakkında karar bekleniyor: Uyuşturucu soruşturmasından gözaltında

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Habertürk TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin adı geçtiği uyuşturucu operasyonu genişleniyor.

Soruşturmada son olarak Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “kullanma” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.