SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026? Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026 merak edilirken bugün asgari ücret zammı duyuruldu. Üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son kararı kamuoyu ile paylaştı. Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 bilgilerini sizler için derledik. Milyonlarca kişi asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026 araştırmasına başlarken 2026 yılında uygulanacak olan zam oranı da duyuruldu.

Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026? Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 19:18

yılında %14 (İşçi) 3.640,77 TL olurken, yılında 2.800,35 TL'ydi. 2026 yılında geçerli olacak olan zam oranı sonrasında sigorta primi ne kadar oldu araştırmaları başladı. 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında son durum 23 Aralık günü belli oldu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücretin net ve brüt tutarı da netleşti

ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİ 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Asgari ücret zammıyla birlikte sigorta primleri de değişti. 2026 yılında İsteğe bağlı sigorta primi en düşük 10 bin 568 lira olurken en yüksek 79 bin 264 lira oldu.

2025
SGK İşçi: 3.640,77 TL

2024
SGK İşçi: 2.800,35 TL

2023 (01.07–31.12)
SGK İşçi: 1.878,03 TL

2023 (01.01–30.06)
SGK İşçi: 1.401,12 TL

Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026? Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

2022 (01.07–31.12)
SGK İşçi: 905,94 TL

2022 (01.01–30.06)
SGK İşçi: 700,56 TL

2021
SGK İşçi: 500,85 TL

2020
SGK İşçi: 412,00 TL

2019
SGK İşçi: 358,18 TL

Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026? Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

2018
SGK İşçi: 284,13 TL

2017
SGK İşçi: 248,85 TL

2016
SGK İşçi: 230,58 TL

Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026? Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

2025 ASGARİ ÜCRET SGK PRİMİ NE KADARDI?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

Brüt Asgari Ücret
26.005,50

SGK Primi %14 (İşçi)
3.640,77

İşsizlik Sigortası Primi %1 (İşçi)
260,06

Kesintiler Toplamı
3.900,83

Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026? Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Net Asgari Ücret
22.104,67

İŞVERENE MALİYET (TL / AY)

Brüt Asgari Ücret
26.005,50

SGK Primi %15,75 (İşveren Payı)
4.095,87

İşveren İşsizlik Sigortası Primi %2
520,11

İşverene Toplam Maliyet
30.621,48

