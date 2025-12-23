Asgari ücret sigorta primi ne kadar 2026? Yıllara göre sigorta primi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Kategoriler
2025 yılında SGK Primi %14 (İşçi) 3.640,77 TL olurken, 2024 yılında 2.800,35 TL'ydi. 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zam oranı sonrasında sigorta primi ne kadar oldu araştırmaları başladı. 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında son durum 23 Aralık günü belli oldu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücretin net ve brüt tutarı da netleşti
Asgari ücret zammıyla birlikte sigorta primleri de değişti. 2026 yılında İsteğe bağlı sigorta primi en düşük 10 bin 568 lira olurken en yüksek 79 bin 264 lira oldu.
2025
SGK İşçi: 3.640,77 TL
2024
SGK İşçi: 2.800,35 TL
2023 (01.07–31.12)
SGK İşçi: 1.878,03 TL
2023 (01.01–30.06)
SGK İşçi: 1.401,12 TL
2022 (01.07–31.12)
SGK İşçi: 905,94 TL
2022 (01.01–30.06)
SGK İşçi: 700,56 TL
2021
SGK İşçi: 500,85 TL
2020
SGK İşçi: 412,00 TL
2019
SGK İşçi: 358,18 TL
2018
SGK İşçi: 284,13 TL
2017
SGK İşçi: 248,85 TL
2016
SGK İşçi: 230,58 TL
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
Brüt Asgari Ücret
26.005,50
SGK Primi %14 (İşçi)
3.640,77
İşsizlik Sigortası Primi %1 (İşçi)
260,06
Kesintiler Toplamı
3.900,83
Net Asgari Ücret
22.104,67
İŞVERENE MALİYET (TL / AY)
Brüt Asgari Ücret
26.005,50
SGK Primi %15,75 (İşveren Payı)
4.095,87
İşveren İşsizlik Sigortası Primi %2
520,11
İşverene Toplam Maliyet
30.621,48