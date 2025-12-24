27 yıl sonra açılan tünelde Başbakan Fico'dan paten şovu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkenin kuzeyindeki Zilina bölgesinde yapımı 27 yıl süren tünelin açılışında alışılmadık türden bir performans gerçekleştirdi.

Slovak lider, Pazartesi günü tünelin resmi açılışından saatler önce 7,4 kilometrelik Visnove Tüneli’nin tamamını paten kayarak geçti. Tünel içinden görüntüleri sosyal medyada paylaşan Fico, "Bu fırsatı kaçırmak istemedim ve tünelin tamamını paten kayarak geçtim" dedi.