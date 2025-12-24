Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? 3 bölüm aynı anda izlenebilecek

Stranger Things dizisinin heyecanla beklenen 5. sezon 2. kısmının yayınlanmasına sayılı günler kaldı. Dizinin 5. sezonunun ilk kısmının yayınlanmasıyla birlikte platformda kısa süreli çökme meydana gelmişti. İlk kısmıyla birlikte izlenme rekorları kıran Stranger Things'in 5. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 2. KISIM SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Stranger Things'in 5. sezonunun ilk 4 bölümü 27 Kasım 2025 Perşembe günü Türkiye saati ile 04.00'te yayınlanmıştı. Dizinin 5. sezonunun 2. kısmının da 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 04.00'te yayınlanması bekleniyor. 2. kısım ile birlikte izleyiciler beşinci, altıncı ve yedinci bölümleri izleyebilecekler. Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre bölümlerin süreleri şöyle:

5. Bölüm: 1 saat 8 dakika

6. Bölüm: 1 saat 15 dakika

7. Bölüm: 1 saat 6 dakika

STRANGER THİNGS 5. SEZON SON BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things dizisi 5. sezonuyla birlikte final yapacak. 8 bölüm sürecek olan Stranger Things'in final sezonunun ne zaman yayınlanacağı da duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre final bölümü 31 Aralık 2025 tarihinde yılbaşı gecesi platforma eklenecek.