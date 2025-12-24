Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

4A,4B,4C emekli maaşları ne kadar olacak? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması

4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplaması yapıldı. Asgari ücrete gelen yüzde 27’lik zammın ardından gözler emekli zammına çevrildi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncellerken yüzde 31-33 seviyesi arasında olması bekleniyor. Geride kalan 5 aylık enflasyon verisine göre emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 11,21 oldu. Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak’ta ilan edilecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri için emekli maaş zammı hesaplaması beklentiye göre yapıldı. Peki Emekli maaşları 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
4A,4B,4C emekli maaşları ne kadar olacak? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 09:23

En düşük , geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan artışla birlikte 16 bin 881 liraya yükselmişti. , kök maaşlara yapılacağından yeni yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşları artırılacak. Merkez Bankası yıl sonu tahminini yüzde 31-33 olarak güncelledi. 6 aylık enflasyon için Ocak ayının ilk haftası bekleniyor. Memur emeklilerinin maaşlarına enflasyonun yanı sıra toplu sözleşme zammı da yansıtılacak. Asgari ücret zammı sonrası gözler , emekli zammına çevrildi. Peki 4A, 4B,4C emekli maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte, emekliler için yapılan kritik hesaplama…

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?

4A,4B ve 4C emeklilerinin alacağı zam oranları henüz belli olmadı. Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra kesin zam oranları hesaplanacak. 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından enflasyon açıklanacak ve milyonlarca memur-emeklinin alacağı zam oranları kesilecek.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30-33 arasında güncelledi. 5 aylık veriye göre ise emeklilere şimdiden yüzde 11.21 oranında zam yapılması keslnleşti. Beklentiye göre ise emeklilerin zam oranının yüzde 12 seviyelerinde olması bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4A,4B,4C emekli maaşları ne kadar olacak? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI

En düşük emekli maaşı olan 16 bin 880 liraya yüzde 11,21 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.

17 bin lira maaş alan emekliye yüzde 11,21 zam olması durumunda 18 bin 905 lira maaşı olacak.

18 bin lira emekli aylığı alana ise yüzde 11,21 zam yapılması halinde ise maaşı 20 bin 17 liraya yükselecek.

19 bin lira emeklisi olana ise yüzde 11,21 zam durumunda maaşı 21 bin 129 lira olacak.

20 bin lira emekli maaşı olanlara ise yüzde 11,21 zam gelmesi halinde maaşı 22 bin 242 liraya ulaşacak.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilere ve memurlara yeni yılda seyyanen zam gündemde yer almıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş açıklamasında “ Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme.” dedi. Mevcut izlenimde toplu sözleşmede ne varsa memur ve emekliye o oranın verileceğine vurgu yapan İsa Karakaş “ İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor.” dedi.

4A,4B,4C emekli maaşları ne kadar olacak? 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplaması
ETİKETLER
#enflasyon
#emekli maaşı
#ssk
#bağ-kur
#emekli zammı
#2024 Zamları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.