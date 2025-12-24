Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle! Yıldız isim transfere sıcak bakıyor

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş moral depoladı. Ligde puan kaybetmek istemeyen ve galibiyet serisi yakalamak isteyen Beşiktaş kadroda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar sağ beke takviye yapacak.

BEŞİKTAŞ'A PORTEKİZ'DEN SAĞ BEK

Siyah-beyazlılar, Portekiz kulübü Estrela'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

A Bola'da yer alan haberde, Kartal'ın uzun süredir takip ettiği Cape Verde'li yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi.

Estrela ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Cabral'ın piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 15 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol attı, 3 asist yaptı ve hücumda etkili bir görüntü çizdi. Cabral, sol bekte de forma giyebiliyor.