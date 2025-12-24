Menü Kapat
14°
Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle! Yıldız isim transfere sıcak bakıyor

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar sağ beke Portekiz'den bir yıldız transferi yapmak istiyor.

Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle! Yıldız isim transfere sıcak bakıyor
Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenen moral depoladı. Ligde puan kaybetmek istemeyen ve galibiyet serisi yakalamak isteyen Beşiktaş kadroda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar sağ beke takviye yapacak.

Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle! Yıldız isim transfere sıcak bakıyor

BEŞİKTAŞ'A PORTEKİZ'DEN SAĞ BEK

Siyah-beyazlılar, kulübü Estrela'dan 23 yaşındaki Sidny Cabral'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

A Bola'da yer alan haberde, Kartal'ın uzun süredir takip ettiği Cape Verde'li yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle! Yıldız isim transfere sıcak bakıyor

Estrela ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Cabral'ın piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 15 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol attı, 3 asist yaptı ve hücumda etkili bir görüntü çizdi. Cabral, sol bekte de forma giyebiliyor.

