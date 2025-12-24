İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından peş peşe kar yağışı haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel hava durumu raporunda İstanbul için de kar yağışı uyarısı verildi.
MGM'nin ardından AKOM'dan da İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. AKOM'un yayımladığı hava durumu raporunda İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olması gereken kar yağışı için tarih verildi.
Hafta boyunca kuvvetli (20–50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildiren AKOM, sıcaklıkların 11–13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı.
Cuma gününden itibaren sıcaklıkların azalarak 10°C’lerin altına, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C’lerin altına ineceğini belirten AKOM, yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini bildirdi.
25.12.2025 – PERŞEMBE
26.12.2025 – CUMA
27.12.2025 – CUMARTESİ
28.12.2025 – PAZAR
29.12.2025 – PAZARTESİ
30.12.2025 – SALI