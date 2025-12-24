İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından peş peşe kar yağışı haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel hava durumu raporunda İstanbul için de kar yağışı uyarısı verildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

MGM'nin ardından AKOM'dan da İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. AKOM'un yayımladığı hava durumu raporunda İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olması gereken kar yağışı için tarih verildi.

SICAKLIKLAR CUMA GÜNÜ DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Hafta boyunca kuvvetli (20–50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildiren AKOM, sıcaklıkların 11–13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı.

KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların azalarak 10°C’lerin altına, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C’lerin altına ineceğini belirten AKOM, yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini bildirdi.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

25.12.2025 – PERŞEMBE

Min: 7°C | Max: 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış miktarı: 3–10 kg arası

26.12.2025 – CUMA

Min: 5°C | Max: 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yağış: Beklenmiyor

27.12.2025 – CUMARTESİ

Min: 1°C | Max: 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış miktarı: 5–15 kg arası

28.12.2025 – PAZAR

Min: 2°C | Max: 6°C

Hafif yağmurlu, akşam yüksekler karlı

Yağış miktarı: 3–10 kg arası

29.12.2025 – PAZARTESİ

Min: 0°C | Max: 4°C

Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

Yağış miktarı: 3–7 kg arası

30.12.2025 – SALI