 Baran Aksoy

İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

Son dakika haberi: "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun en net cevabını AKOM verdi. İstanbul için yayımlanan haftalık hava durumu raporunda İstanbul'a kar yağışı için net tarih verildi. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylar...

Baran Aksoy
24.12.2025
09:26
24.12.2025
09:35

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından peş peşe haberleri geliyor. 'nün (MGM) yayımladığı güncel raporunda için de kar yağışı uyarısı verildi.

İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

MGM'nin ardından 'dan da İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. AKOM'un yayımladığı hava durumu raporunda İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olması gereken kar yağışı için tarih verildi.

İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

SICAKLIKLAR CUMA GÜNÜ DÜŞMEYE BAŞLAYACAK

Hafta boyunca kuvvetli (20–50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildiren AKOM, sıcaklıkların 11–13°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı.

İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların azalarak 10°C’lerin altına, pazar akşam saatlerinden itibaren ise 5°C’lerin altına ineceğini belirten AKOM, yüksek kesimlerinde kar yağışının görüleceğini bildirdi.

İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

25.12.2025 – PERŞEMBE

  • Min: 7°C | Max: 11°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış miktarı: 3–10 kg arası

26.12.2025 – CUMA

  • Min: 5°C | Max: 8°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış: Beklenmiyor
İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

27.12.2025 – CUMARTESİ

  • Min: 1°C | Max: 6°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış miktarı: 5–15 kg arası

28.12.2025 – PAZAR

  • Min: 2°C | Max: 6°C
  • Hafif yağmurlu, akşam yüksekler karlı
  • Yağış miktarı: 3–10 kg arası
İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor

29.12.2025 – PAZARTESİ

  • Min: 0°C | Max: 4°C
  • Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı
  • Yağış miktarı: 3–7 kg arası

30.12.2025 – SALI

  • Min: 0°C | Max: 7°C
  • Parçalı bulutlu
  • Yağış: Beklenmiyor
İstanbul'a kar yağışı için kesin tarih verildi! AKOM gün gün paylaştı: Hem de yılbaşından önce geliyor
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Akom
#kar yağışı
#Sıcaklık Düşüşü
#Yılbaşı
#Gündem
