Avatar
Editor
 Özge Sönmez

MEB'e şikayet yağdı! Fenomen öğretmenlere inceleme başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenler için harekete geçti. Başlatılan inceleme kapsamında fenomen öğretmenlerin hesapları tek tek kontrol edilecek. Mevzuata uymayan öğretmenlere disiplin cezası verilecek.

MEB'e şikayet yağdı! Fenomen öğretmenlere inceleme başlatıldı
|
24.12.2025
09:13
|
24.12.2025
09:16

Milli Eğitim Bakanlığı (), fenomen öğretmenleri mercek altına aldı. Başlatılan inceleme ile fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesapları tek tek inceleme altına alınacak.

DİSİPLİN CEZASI UYGULANACAK

Edinilen bilgilere göre, bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.

Bakanlık, 81 il müdürlüğünden sosyal medyada takipçi sayısı çok olan öğretmen ve yöneticilerin listesini istedi.

Listedeki isimlerin sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme başlatılacak.

İnceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

VELİDEN İZİN ALMAK ZORUNDA

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabilir. Aksi takdirde, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ikişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, "kınama cezası" veriliyor.

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

