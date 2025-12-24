Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jet düştü! Enkazın olduğu alanda güvenlik üst düzeye çıkarıldı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad taşıyan jet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Arıza kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet Kesikkavak köyünde boş araziye düştü. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile beraberindekilerin kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.

Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor. Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi.

YERLİKA'YA İNCELEMELERDE BULUNACAK

Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor. Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da uçağın düştüğü alanda incelemede bulunması bekleniyor.