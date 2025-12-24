Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin karnesi belli olacak! Yeni yılın ilk kredi derecelendirme kararı için tarih netleşti

Gelecek yıl Moody's, Fitch Ratings ve Standard & Poor's (S&P) Türkiye için ikişer kredi derecelendirme ve not gözden geçirme raporu yayımlayacak. Yeni yılın ilk kredi derecelendirme kararı için tarih belli oldu. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu gözden geçirme tarihleri netleşirken, Türkiye için yılın ilk kredi derecelendirmesinin 23 Ocak'ta ve Moody's'ten gelmesi bekleniyor. Moody's 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kuruluş bu yıl 24 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, 25 Temmuz'daki değerlendirmesinde kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltmiş ve not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Türkiye'nin karnesi belli olacak! Yeni yılın ilk kredi derecelendirme kararı için tarih netleşti

Fitch Ratings ise 31 Ocak ve 25 Temmuz'daki iki kararında da kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. Kuruluş son kredi notu artışına 6 Eylül 2024'te gitmiş ve ülkenin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağana çevirmişti.

Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise 25 Nisan'daki kararında uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş ve 17 Ekim'deki gözden geçirmede bir güncellemeye gitmemişti. Son olarak S&P, 1 Kasım 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Türkiye'nin karnesi belli olacak! Yeni yılın ilk kredi derecelendirme kararı için tarih netleşti

YENİ YILIN İLK KREDİ DERECELENDİRME KARARI 23 OCAK'TA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirme takvimleri netleşirken, yılın ilk değerlendirmesinin 23 Ocak'ta Fitch Ratings ve Moody's'ten gelmesi bekleniyor. İkinci değerlendirmeyi Fitch Ratings'in 17 Temmuz'da, Moody's'in ise 24 Temmuz'da yayımlayacağı tahmin ediliyor.

Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ise Türkiye için ilk kredi derecelendirme raporunu 17 Nisan'da, ikincisini 16 Ekim'de açıklayacak.

Böylece kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi netleşirken, kuruluşların yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Türkiye'nin karnesi belli olacak! Yeni yılın ilk kredi derecelendirme kararı için tarih netleşti

"GELECEK YIL KREDİ NOTU ARTIRIMLARI GELEBİLİR"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, gelecek yıl Türkiye'ye yönelik kredi not artışlarının olabileceğini belirterek, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının baktığı unsurlar arasında kritik noktalardan bazıları para politikası, ülkenin döviz rezervlerinin seyri ve cari açıktır." dedi.

Cari işlemler açığının yönetilebilir bir seviyede olduğunu dile getiren Aslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Merkez Bankası rezervleri artıyor. Bütçe dengelerinde de artış değil, en azından bir azalma sinyali var. Makro göstergelere baktığımızda not artırımı için daha uygun bir ortam var. Tabii kredi derecelendirme kuruluşları uluslararası, jeopolitik ve siyasi gelişmelere de bakıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) oranlarındaki düşüş de şu anda Türkiye'nin risk algısında bir miktar gerilemeye işaret ediyor. Dolayısıyla kredi derecelendirme kuruluşlarının izlediği somut veriler açısından baktığımızda 'Türkiye için bir kredi notu artırma ihtimali var' diyebiliriz. Kredi notu görünümünün iyileşme olasılığı daha yüksek ama bu not artırımına da dönüşebilir."

Aslanoğlu, makroekonomik görünümün ve genel göstergelerin kredi notu artırım ihtimalini desteklediğine işaret etti.

Türkiye'nin karnesi belli olacak! Yeni yılın ilk kredi derecelendirme kararı için tarih netleşti

"FİTCH RATİNGS VE S&P'NİN DAHA FAZLA OLASILIKLA BİR ARTIRIM İHTİMALİ GÜNDEME GELİYOR"

Prof. Dr. Aslanoğlu, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin birbirlerine yakınsadığı belirterek, geride kalan kuruluşlarının biraz daha artırım aksiyonu alma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Şu andaki tabloda Fitch Ratings ve S&P'nin not artırma ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade eden Aslanoğlu, "Kesin konuşmak zor ama artırım ihtimalini doğuracak bir makroekonomik görünüm oluşmuş durumda." diye konuştu.

