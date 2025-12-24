Madde etkisindeki şahıslar tek tek yere yığıldı! Vahim anlar kamerada

Adıyaman'da, madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaşın tek tek yere yığılıp süründüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi. Vatandaşlar aynı zamanda denetimlerin yetersiz kaldığını ve bu nedenle madde bağımlılarının bölgede adeta elini kolunu sallayarak gezdiğini vurguladı. Vatandaşlar, bu tür şahıslara yönelik bölgede çalışmaların yapılmasını istediklerini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade etti.