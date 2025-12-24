Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

"Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir" Barış Yarkadaş "açık ve net" diyerek yasayı hatırlattı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Gelişmenin ardından Saran'ın test sonucunu paylaşan Gazeteci Barış Yarkadaş, "Bu rapora ve ilgili yasaya göre Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
11:21
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
11:25

soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Spor Kulübü Başkanı 'ın saç örneğinde testinin pozitif olduğu açıklandı.

"Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir" Barış Yarkadaş "açık ve net" diyerek yasayı hatırlattı

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe Başkanlığını yargılamanın sağlıklı yapılması ve takımın yıpranmaması için bırakacağı yönündeki iddialar ortaya atıldı.

"Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir" Barış Yarkadaş "açık ve net" diyerek yasayı hatırlattı

BARIŞ YARKADAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gazeteci Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rapora ve ilgili yasaya göre Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminin bittiğini belirtti.

"Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir" Barış Yarkadaş "açık ve net" diyerek yasayı hatırlattı

"SADETTİN SARAN DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Yarkadaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rapora ve ilgili yasaya göre Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi bitmiştir. 7405 sayılı yasanın 5. maddesi açık ve net: (..) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,(..)

"KARARA GEREK OLMAKSIZIN KENDİLİĞİNDEN SONA ERER"

(İlgili kişilerin) yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer"

https://x.com/barisyarkadas/status/2003721763851555324

