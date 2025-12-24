Menü Kapat
14°
Eve alkollü gelip, 7,5 aylık bebeği dövdüler! Detaylar kan dondurdu: Kafatası ve kaburgaları kırıklarla dolu

Antalya'da başlayan ve Denizli'de dehşete düşüren olaylar zinciri 7,5 aylık M.E.S.'nin yaşam mücadelesine dönüştü. Alkollü şekilde eve gelen annesi ve erkek arkadaşı tarafından darbedilen bebeğin vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Bebek devlet tarafından koruma altına alınırken, olaya ilişkin anne ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.

’da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7,5 aylık oğlu M.E.S. ile birlikte ’ye yerleşti.

Eve alkollü gelip, 7,5 aylık bebeği dövdüler! Detaylar kan dondurdu: Kafatası ve kaburgaları kırıklarla dolu

Denizli’de bir eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. isimli şahısla tanıştı. İddiaya göre, olay gecesi G.B. ile erkek arkadaşı M.C.P.’nin eve alkollü şekilde geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle 7,5 aylık M.E.S. darp edildi. Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve M.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü.

Eve alkollü gelip, 7,5 aylık bebeği dövdüler! Detaylar kan dondurdu: Kafatası ve kaburgaları kırıklarla dolu

İLK ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA HER ŞEYİ ANLATTI

Hastanede anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P., bebeğin merdivenden düştüğünü söyledi. Bir süre sonra anne G.B., hastane polislerine gerçeği anlatarak erkek arkadaşı M.C.P.’den şikayetçi oldu. Hastaneye sevk edilen polis ekipleri, G.B. ve M.C.P.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, ağır yaralı bebek devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Eve alkollü gelip, 7,5 aylık bebeği dövdüler! Detaylar kan dondurdu: Kafatası ve kaburgaları kırıklarla dolu

KAFATASI VE KABURGASI KIRILDI

Yapılan tetkiklerde 7,5 aylık M.E.S.’nin kafatası ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği belirlendi.

ÇOCUĞUN BABASI İSYAN ETTİ: BEDELİNİ BEN ÖDÜYORUM

Antalya’da ikamet eden baba Murat Seçen ise olayı öğrendikten sonra Denizli’ye geldi. Devlet korumasına alınan bebeğini göremeyen baba Seçen, “Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir çocuğuma bakıyorum, ikincisine de her türlü bakarım. Maddi durumum yerinde. Eski eşimin yeni sevgilisi çocuğumu dövüyor, bedelini ise ben ödüyorum. Bu darpla hiçbir ilgim yok. Devlet çocuğumu koruma altına alıyor ama göremiyorum” dedi.

Eve alkollü gelip, 7,5 aylık bebeği dövdüler! Detaylar kan dondurdu: Kafatası ve kaburgaları kırıklarla dolu

"ADALETİN YERİNİ BULMASI LAZIM"

Çocuğumu maddeli ve alkollü bir şekilde darp edildiğini söyleyen Seçen, "Darp ettikten sonra hastaneye düştü diyerek getiriyorlar. Hastanede vicdan yapan eski eşim, sevgilisini polise şikayet ediyor. Ardından ikisi de tutuklanıyor. Çocuğum şu anda hastanede yatmakta. İç kanaması var, kaburgaları kırık, kafatası kırık. Çocuğum daha 7,5 aylık, adaletin yerini bulması lazım" diye konuştu.

Eve alkollü gelip, 7,5 aylık bebeği dövdüler! Detaylar kan dondurdu: Kafatası ve kaburgaları kırıklarla dolu

Olayın ardından torununu merak ettiğini ve bunu yaşatanların en ağır şekilde ceza almasını istediğini söyleyen Satı Tör ise, "Akşam anneannesi beni aradı. Küçük torunumun yoğun bakımda olduğunu söyledi. Oğlumun eski eşinin erkek arkadaşı torunuma darp ediyor. Çok merak ediyorum ama göremiyorum. Devlet koruma altına almış ama bize göstermiyorlar. Ben torunuma bakmak istiyorum. Şuan hastanedeyiz, torunumun durumunu bilmiyorum. Torunum daha 7,5 aylık ve şu anda yoğun bakımda. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi.

