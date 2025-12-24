Durdurulan araçtan bidon bidon uyuşturucu çıktı! Şüphelilerin sözleri şoke etti

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirildiği ihbarını alınca operasyonun düğmesine bastı. Yabancı uyruklu K.C. ve H.Z.’nin bulunduğu araç takibe alındı. Nefes kesen kovalamaca ile önünü keserek durdurulan araçtan 2 damacananın içerisinde toplamda 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

"UYUŞTURUCUDAN HABERİMİZ YOK"

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu maddelerden haberimiz yok, Adana’ya gezmeye geliyorduk" dedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.