Durdurulan araçtan bidon bidon uyuşturucu çıktı! Şüphelilerin sözleri şoke etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirildiği ihbarını alınca operasyonun düğmesine bastı. Yabancı uyruklu K.C. ve H.Z.’nin bulunduğu araç takibe alındı. Nefes kesen kovalamaca ile önünü keserek durdurulan araçtan 2 damacananın içerisinde toplamda 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu maddelerden haberimiz yok, Adana’ya gezmeye geliyorduk" dedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.