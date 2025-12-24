Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Galatasaray’da orta saha devrimi: İşte transfer listesindeki 3 bomba isim!

Süper Lig’in ilk yarısını zirvede kapatan Galatasaray, şampiyonluk yolunda rotasyonu güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği, Torreira’nın yanına dünya yıldızı bir "6 numara" monte etmek. İşte detaylar...

Galatasaray’da orta saha devrimi: İşte transfer listesindeki 3 bomba isim!
24.12.2025
24.12.2025
saat ikonu 09:56

Trendyol Süper Lig’in ilk devresini 42 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyunun merkezindeki sertliği artırmak için yönetimden özel bir takviye talep etti.

Galatasaray’da orta saha devrimi: İşte transfer listesindeki 3 bomba isim!

Sezonun ilk yarısında özellikle çift kulvarlı yarışta rotasyonun daralmasıyla zorlanan Cimbom, devre arasında yapacağı hamlelerle hem savunma güvenliğini hem de hücum başlangıçlarını garanti altına almak istiyor.

Galatasaray’da orta saha devrimi: İşte transfer listesindeki 3 bomba isim!

URUGUAYLI DİNAMO UGARTE

Listenin en iddialı ismi olan 24 yaşındaki Manuel Ugarte için Galatasaray tüm imkanlarını seferber ediyor. Manchester United’da beklediği süreyi bulmakta zorlanan Uruguaylı oyuncu, tam bir "top kapma makinesi" olarak nitelendiriliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi planlarken, masadaki en büyük kozu ise takımın Uruguaylı yıldızları Muslera ve Torreira. Vatandaşlarından gelen pozitif geri bildirimler sonrası İstanbul’a sıcak bakan Ugarte, transferin gerçekleşmesi halinde Torreira ile birlikte Süper Lig’in en sert orta saha ikilisini oluşturmaya aday görünüyor.

Galatasaray’da orta saha devrimi: İşte transfer listesindeki 3 bomba isim!

SAMBACI ANDRE İÇİN PREMİER LİG BARİYERİ

Brezilya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en modern 6 numaralardan biri olan Andre, Galatasaray’ın eski gözdesi olarak listede yerini koruyor. Fluminense’de Libertadores şampiyonluğu yaşadıktan sonra 22 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle Wolverhampton’ın yolunu tutan 24 yaşındaki Sambacı, oyun kurma becerisi ve yüksek pas isabetiyle ön plana çıkıyor. İngiliz ekibinin 30 milyon Euro’luk yüksek bonservis talebi transferin önündeki en büyük engel olsa da, sarı-kırmızılılar oyuncunun Premier Lig’deki adaptasyon sürecini fırsat bilerek bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor. Takip listesinden hiç çıkmayan Andre, hem defansif süpürücü hem de oyun kurucu rolleriyle Okan Buruk’un sistemine en uygun isimlerden biri olarak görülüyor.

Galatasaray’da orta saha devrimi: İşte transfer listesindeki 3 bomba isim!

GELECEĞE YATIRIM: ANTHONY DENNİS VE KONTENJAN AVANTAJI

Yurt içinde ise radarlar Göztepe’nin parlayan elması Anthony Dennis’e çevrilmiş durumda. Henüz 21 yaşında olan Nijeryalı oyuncu, sadece saha içindeki dinamizmiyle değil, TFF’nin uyguladığı +2 yabancı kontenjanına uymasıyla da stratejik bir değer taşıyor. Göztepe’nin 10 milyon Euro seviyesindeki beklentisi pazarlık masasının ana maddesini oluştururken, Dennis’in Süper Lig’i tanıması ve gelişime açık olması Galatasaray için büyük bir fırsat sunuyor. Genç yıldız adayının, takımdaki tecrübeli isimlerle harmanlanarak gelecekte yüksek bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya satılması da sarı-kırmızılı yönetimin uzun vadeli planları arasında yer alıyor.

Galatasaray’da orta saha devrimi: İşte transfer listesindeki 3 bomba isim!
#Futbol
#Spor
