Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar oldu 2026? Resmi Gazete kararına göre kayıp kimlik ücreti kaç TL olacak?

Tüm Türkiye'yi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de dün gece yayımlandı. Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Kimlik kartını kaybedenler ve yeniden çıkartacak olanlar için yeni ücret tarifesi de duyuruldu.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kimlik ücretleri de değişti. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

KAYIP KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL SON DAKİKA?

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre değerli kağıt ücretlerine zam uygulandı. Böylece kimlik çıkartma ve kayıp kimlik bedelleri de değişti. Böylece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

RESMİ GAZETE ZAMLI KAĞIT ÜCRETLERİ

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 149,00

b) Beyanname 149,00

c) Protesto, vekaletname, resen senet 298,00

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md)

3 - Pasaportlar 1351,00

4 - İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 964,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

6 - (Değişik: 14/1/2016-6661/3 md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında 220,00

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen 220,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen 440,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

7 - Aile cüzdanları 1202,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

9 - Sürücü belgeleri 1690,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi 1511,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 1261,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 95,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 220,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi 964,00

(Ek: 28/7/2016-6735/27 md.)

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi 964,00