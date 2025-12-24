Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar oldu 2026? Resmi Gazete kararına göre kayıp kimlik ücreti kaç TL olacak?

Kimlik kartı çıkartma ve kayıp bedelleri 2026 yılında değişiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kayıp kimlik ücreti ne kadar olacak belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni kimlik kartı ücreti ve kayıp kimlik kartı ücreti 2026 belli oldu.

Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar oldu 2026? Resmi Gazete kararına göre kayıp kimlik ücreti kaç TL olacak?
Tüm Türkiye'yi ilgilendiren karar 'de dün gece yayımlandı. Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Kimlik kartını kaybedenler ve yeniden çıkartacak olanlar için yeni ücret tarifesi de duyuruldu.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kimlik ücretleri de değişti. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar oldu 2026? Resmi Gazete kararına göre kayıp kimlik ücreti kaç TL olacak?

KAYIP KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL SON DAKİKA?

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre değerli kağıt ücretlerine uygulandı. Böylece kimlik çıkartma ve kayıp kimlik bedelleri de değişti. Böylece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek.

Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar oldu 2026? Resmi Gazete kararına göre kayıp kimlik ücreti kaç TL olacak?

RESMİ GAZETE ZAMLI KAĞIT ÜCRETLERİ

1 - Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı 149,00
b) Beyanname 149,00
c) Protesto, vekaletname, resen senet 298,00
2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md)
3 - Pasaportlar 1351,00
4 - İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 964,00
5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
6 - (Değişik: 14/1/2016-6661/3 md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında 220,00
doğum nedeniyle düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen 220,00
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen 440,00
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
7 - Aile cüzdanları 1202,00

Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar oldu 2026? Resmi Gazete kararına göre kayıp kimlik ücreti kaç TL olacak?

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
9 - Sürücü belgeleri 1690,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690,00
11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:
1/2/2018-7072/34 md.)
12 - Motorlu araç tescil belgesi 1511,00
13 - İş makinesi tescil belgesi 1261,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 95,00
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 220,00
16 - Yabancı çalışma izni belgesi 964,00
(Ek: 28/7/2016-6735/27 md.)
17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi 964,00

