Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Japonya'da ayı saldırısı sorunu büyüyor: Çare yapay zeka!

Japonya'da artan ayı saldırılarına karşı "B Alert" adlı yapay zeka destekli yeni bir gözetleme sistemi devreye alındı. Kameralardan elde edilen görüntüleri otomatik olarak algılayan, tehdit anında yetkililere bildirim gönderiyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
09:42
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
09:42

'da artan ayı saldırılarına karşı yapay zeka destekli yeni bir gözetleme sistemi devreye alındı. "B Alert" adlı sistem, kameralardan aldığı görüntülerle otomatik algılama yaparak uyarılarda bulunuyor.

Japan Today sitesinin haberine göre, ülkede artan ayı saldırılarına karşı resmi adı "Zararlı hayvanlar için tabanlı otomatik algılama ve bildirim sistemi" olan gözetleme sistemi kullanılıyor.

AYI SALDIRILARINA YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

İngilizcede ayı anlamına gelen "Bear" kelimesinin ilk harfine atıfla "B Alert" (B uyarısı) olarak da anılan gözetleme sistemi, bazı yerleşim alanlarının yakınlarına, dağlık bölgelere ve nehir kıyılarına yerleştirilen kameralardan görüntü alıyor.

Kameralar ayı tespit ettiğinde, sistem otomatik olarak görüntüleri e-posta yoluyla yerel yönetim yetkilileri ve ilgili taraflara gönderiyor.

Ayı varlığının yetkililerce bizzat doğrulanmasının yerini alan ve uzaktan doğrulanmasına yardımcı olan bu sistem sayesinde, yetkililer bölge sakinlerini eski uygulamaya göre 30 dakika daha erken uyarabiliyor.

Japonya'da ayı saldırısı sorunu büyüyor: Çare yapay zeka!

TEDBİRLER ARTTI

Toyama, Fukui ve Kobe gibi bölgelerde kullanılmaya başlanan sistemin, ülke çapında çeşitli kentlerde uygulanacağı aktarılıyor.

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbirler alıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

ETİKETLER
#japonya
#yapay zeka
#güvenlik
#ayı saldırısı
#Görüntü Tanıma
#Gözetim Sistemi
#Teknoloji
