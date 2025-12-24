Menü Kapat
14°
Editor
 Fuat İğci

11. Yargı Paketi son dakika Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Erken tahliyeden kimler yararlanacak?

11. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri, mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlayan yeni yargı paketinde önemli bir değişiklik yapıldı. Covid-19 düzenlemesiyle birlikte şartları sağlayan hükümlülerin kapalı cezaevi, açık cezaevi ve denetimli serbestliğe erken ayrılmasını öngören düzenlemede önemli bir karar alındı. Deprem suçları kapsam dışında bırakıldı. 11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girecek. Yeni yargı paketinin yanı sıra Meclis’te GSS prim borçları ve bazı suçlarda cezaların artırılması görüşülecek. Peki 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, 11. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri…

11. Yargı Paketi son dakika Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Erken tahliyeden kimler yararlanacak?
Haber Merkezi
24.12.2025
09:36
24.12.2025
09:36

Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan 11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Adalet Komisyonu’nda kabul edilen yeni yargı paketi çalışmalarında bilişim suçları, dolandırıcılık, trafikte işlenen suçlar, ve diğer birçok önemli gündem maddesi ele alınacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu halde bulunan ortamlarda işlenen suçlarda cezalar yarı oranda fazla verilebilecek. Trafikte yol kesme müstakil suç kapsamına alınırken 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alınabilecek. Birçok suça ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi ise Covid-19 düzenlemesi sebebiyle yakından takip ediliyor. Şartları sağlayan mahkumlar, düzenlemeyle birlikte kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe daha erken geçiş yapılabilecek. Peki 11. Yargı Paketi mahkumlara af var mı, son durum ne? İşte, yeni yargı paketi son dakika gelişmeleri…

11. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta bütçe görüşmeleri tamamlanırken komisyon çalışmaları Salı günü başlıyor. 11. Yargı Paketi olarak da bilinen ‘Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler tamamlanıp milletvekilleri tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 11. Yargı Paketi çalışmalarının yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor.

11. Yargı Paketi son dakika Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Erken tahliyeden kimler yararlanacak?

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI, SON DURUM NE?

Adalet Komisyonu’nda görüşülen 11. Yargı Paketi çalışmalarına göre Covid-19 düzenlemesi olarak da bilinen kapı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemede 31 Temmuz 2023 tarihinde işlenen suçları kapsayacak.

Terör ve örgütlü suçlar, aile içi cinayet, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarını işleyenler bu kapsam dışında kalacak.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar sebebiyle kapalı cezaevinde bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalıda geçirenler, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, şartları sağlaması durumunda, açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talep etmeleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olma şartıyla ilgili mevzuat uyarınca denetimli serbestlik tedbiri altında infaz uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.

11. Yargı Paketi son dakika Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Erken tahliyeden kimler yararlanacak?

FARKLI SUÇLARDA CEZALAR ARTIRILACAK

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek 11. Yargı Paketi’yle birlikte birçok suçta yeni düzenlemeler yapılacak. Suç örgütü faaliyetlerinde çocukları araç olarak kullanılması durumunda örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılabilecek. Meskun mahalde silahla ateş etme cezası da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenecek.

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da bu düzenlemeye eklenecek 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Suçun düğün, nişan asker uğurlaması gibi toplu ortamlarda işlenmesi durumunda cezalar yarı oranda fazla olabilecek.

Trafikte yol kesmek müstakil suç kapsamına alınırken hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesine engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

11. Yargı Paketi son dakika Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Erken tahliyeden kimler yararlanacak?
