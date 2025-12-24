Pasaport harç ücretleri ne kadar oldu, kaç TL 2026? Pasaport harç ücretleri yüzde kaç zamlandı?

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2026 yılında ödenecek olan pasaport harç ücretleri de değişti.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL 2026?

Gelen zamla beraber noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu. Pasaport bedeli 2026 yılında 1351 TL olarak ödenecek.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Aile cüzdanı bedeli 1202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690 lira, motorlu araç tescil belgesi 1511 lira, iş makinesi tescil belgesi 1261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre pasaport bedeli de 1351 TL oldu. Karara göre yeni zamlı ücretler 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

DEFTER ÜCRETLERİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 149,00

b) Beyanname 149,00

c) Protesto, vekaletname, resen senet 298,00

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md)

3 - Pasaportlar 1351,00

4 - İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 964,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

6 - (Değişik: 14/1/2016-6661/3 md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında 220,00

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen 220,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen 440,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

7 - Aile cüzdanları 1202,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

9 - Sürücü belgeleri 1690,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1690,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi 1511,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 1261,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 95,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 220,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi 964,00

(Ek: 28/7/2016-6735/27 md.)

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi 964,00