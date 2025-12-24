Fenerbahçe kafaya koydu! Anthony Musaba imzaya çok yakın: Transfer maliyeti belli oldu

Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı transfer gündemine almıştı.

SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYECEK

A Spor'un aktardığına göre; Fenerbahçe'nin Anthony Musaba'nın sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği bildirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu ile anlaşma sağladığı vurgulandı. Süper Lig devinin, Anthony Musaba ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi.