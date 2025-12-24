Orkun Kökçü'den Fenerbahçe sitemi: "Kendimi tutuyorum"

Beşiktaş'ta derbi zaferinin röportajları geldi. Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü, Fenerbahçe'nin bir pozisyonu üzerinden sakin kalmaya çalıştığını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ'DEN FENERBAHÇE SİTEMİ

"Oyun hakimiyeti bizdeydi. Son dakika golleri de böyle maçlarda daha güzel oluyor aslında. Seneyi üst üste böyle galibiyetlerle kapatmak güzel bizim için. Antalya'da kendimizi iyi hazırlayacağız ikinci yarıya. Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüm. Tamam, o doğru karardı ama Trabzonspor maçında mesela hemen bir kart çıkıyor, korkuyoruz mücadele ederken. Bugün de aynı şekilde. Bizim de psikolojimizi bozuyor. Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında olunca, yok! Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum ama bir çözümünü bulacağız."

VACLAV CERNY'DEN 'HAK ETTİK' VURGUSU

"Çok mutluyum, bu şekilde yılı tamamlamayı hak ettik. Takım adına mutluyum. Mücadele yoğundu ama kazanan biz olduk. Taraftarımız inanılmazdı. Onlar bizi iten güç. Şunu da söylemem gerek. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz."

SALİH UÇAN DA ORKUN KÖKÇÜ'YÜ DESTEKLEDİ

"Biz daha iyi oynadık genel baktığınızda. Kupada ilerlemeyi seviyoruz. Derbi galibiyetleri önemlidir. Bazen olumsuzlukları derbi galibiyetiyle örtebiliyorsun. Antalya'da iyi bir kamp yapıp, takıma gelecek arkadaşlarımızla birlikte daha iyi dönmek istiyoruz. Beşiktaş taraftarı şampiyonluğu, güzel galibiyetleri hak ediyor. Beşiktaş'a kartlar çok basitçe çıkıyor, rakiplere aynı şekilde çıkmıyor! Kartal'a geçen hafta yarım pozisyonda hemen sarı kart çıktı. Bugün ise Orkun'a gözümün önünde müdahale oldu!"