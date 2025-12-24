Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
14°
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi analizi: "Son dakikadaki pozisyon nedeniyle!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinin ardından mücadeleyi değerlendirdi. Esasen ise İtalyan hoca, hem oyunu hem de transfer sürecini analiz etti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi analizi:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kendi sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi analizi: "Son dakikadaki pozisyon nedeniyle!"

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN KRİTİKLERİ

"Rakibimiz cesur oynadı ve önde baskı yaptı. İlk yarının sonlarına doğru çok fazla top kaybettik. İkinci yarıda bunu düzeltmesini bildik. Son dakikadaki pozisyon nedeniyle maçı kaybettik. Şunu da söylemem gerekiyor ki bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofansif anlamda iyi işler yaptı. Abraham ve Cerny iyi işler yaptı. Kötü oynamadılar. Kabul edip yolumuza devam etmemiz gerekiyor! Süper Kupa maçları resmi maçlar. Biz de oynadığımız her resmi karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. Tabii ki ilk kupamızı almak çok güzel olur. İlk mesajım bu taraftarlarımıza. İkinci mesajım da şu, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar evimizde çok fazla maç kazandık ve onların bize itici güç olması sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlarımız var. Bu takımın teknik direktörü olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bize her zaman bunu hissettiriyorlar. Hepsine mutlu yıllar diliyorum. Transferler hakkında konuşmayacağım. Bu akşam bir derbi maçı oynadık, maçı konuşmayı tercih ediyorum. Benim için transfer dönemleri her zaman streslidir. Bir yandan dedikodular olur, takım da bu haberleri okuyor. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Dedikodular var, kulübün de kendisini geliştirmek istediği, takımı geliştirmek istediği doğru. Ocak transfer dönemi benim için her zaman çok karmaşıktır. Hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Kafamda fikirlerim var, bunları konuşuyoruz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şu oyuncuyu istiyorum diye belirtmem, şu profili istiyorum diye belirtirim. Benim için ocak transfer dönemi reaksiyon dönemidir, yaz transfer dönemi aktif olan transfer dönemidir."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi analizi: "Son dakikadaki pozisyon nedeniyle!"

FENERBAHÇE ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİNDE HANGİ AŞAMADA?
Süper Lig devi, yıldız oyuncuyla prensipte anlaşmış ve kulüpler arası pazarlıklara başlamıştı.
