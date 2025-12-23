Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu, kaç TL 2026? Asgari ücret zam oranı belli oldu

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanırken bugün açıklanan asgari ücret zammı sonrasında kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu merak edildi. 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zam oranı bugün gerçekleşen toplantı sonrası belli oldu. İşverenler başvuru sonucunu e-Devlet üzerinden takip ederken,

Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu, kaç TL 2026? Asgari ücret zam oranı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
23:49
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
23:49

İşverenein genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz, genel salgın veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde ’a başvuruda bulunması gerektiği kısa çalışma ödeneğinin kaç TL olacağı merakla bekleniyordu. Milyonların gündeminde olan zam oranı da 23 Aralık Salı günü netleşti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU 2026 SON DAKİKA?

Bugün gerçekleşen asgari ücret zam oranı sonrasında ödemeler değişti. Günlük , sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Böylece hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. İşyerinde uygulanmakta olan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5'inde ödenmektedir.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu, kaç TL 2026? Asgari ücret zam oranı belli oldu

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ TL 2026?

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenirken kısa çalışma ödeneğinin kaç TL olacağı da merak konusu haline gelmişti. Sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu, kaç TL 2026? Asgari ücret zam oranı belli oldu

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ DURUMDA KESİLİR?

İŞKUR'da yer alan bilgilere göre kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.

ETİKETLER
#asgari ücret
#işsizlik
#kısa çalışma ödeneği
#2026
#işkur
#ekonomik kriz
#işsizlik ödeneği
#Işsizlik Sigortası
#Kısacalışmaödenekgi
#Asgariücret
#Ekonomi
