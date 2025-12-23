Kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu, kaç TL 2026? Asgari ücret zam oranı belli oldu

İşverenein genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz, genel salgın veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması gerektiği kısa çalışma ödeneğinin kaç TL olacağı merakla bekleniyordu. Milyonların gündeminde olan asgari ücret zam oranı da 23 Aralık Salı günü netleşti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU 2026 SON DAKİKA?

Bugün gerçekleşen asgari ücret zam oranı sonrasında ödemeler değişti. Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Böylece hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. İşyerinde uygulanmakta olan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5'inde ödenmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ TL 2026?

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenirken 2026 kısa çalışma ödeneğinin kaç TL olacağı da merak konusu haline gelmişti. Sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ DURUMDA KESİLİR?

İŞKUR'da yer alan bilgilere göre kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silahaltına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilmektedir.