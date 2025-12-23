Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu? 2026 Ocak asgari ücret net brüt fiyatı

Kategoriler
2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün saat 18.00'de yapılacak üçüncü ve son toplantıyla belirlenmesinin üzerine asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu merak edildi. 2026 Ocak asgari ücret zammıyla beraber milyonlarca vatandaşın alacağı ücret de netleşti.
2026 asgari zammının oranının bugün gerçekleşen toplantı ile beraber açıklanmasının ardından asgari ücretin işveren toplam maliyeti de dikkat çekti. 2025 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yaptığı son toplantı ile 2026 yılında uygulanacak olan zam miktarı belli oldu. 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyordu.
