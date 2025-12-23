Hakan Fidan'a yönelik iddialar hakkında gerçek ortaya çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan bir iddia kamuoyunda geniş yankı buldu. Söz konusu paylaşımlarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’deki temasları sırasında bir konuşmasının yarıda kesilerek basın toplantısının sonlandırıldığı öne sürüldü. Gazeteci Hacı Yakışıklı, yayılan bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı.

TEKNİK ARIZA YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDU

Gazeteci Hacı Yakışıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade etti. Yakışıklı, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı:

"YALANI BIRAKIN, YETER!

Hakan Fidan ülkesi için koştururken birileri onun üzerinden algı operasyonu yapıyor.

Hakikati bilmek isteyenler için doğrusu: Hakan Fidan, Gazze’deki son durumla ilgili soruyu yanıtladığı sırada teknik nedenlerle çevirmenin sesi salondaki dinleyicilere ulaşmadı. Toplantıyı idare eden Suriyeli yetkili, çevirmenin sesinin kesilmesinin üzerine Bakan Fidan’ın konuşmasının bittiğini düşünerek “toplantı bitti” dedi. Suriye tarafı, Bakan Fidan’ın sözlerinin kesildiği şeklinde yorumlanan olayın ardından özür dilendi."