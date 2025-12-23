Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hakan Fidan'a yönelik iddialar hakkında gerçek ortaya çıktı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'deki basın toplantısında sözünün kesildiği ve toplantının aniden bitirildiği iddialarına gazeteci Hacı Yakışıklı’dan sert yalanlama geldi. Olayın perde arkasındaki teknik aksaklık gün yüzüne çıktı.

Hakan Fidan'a yönelik iddialar hakkında gerçek ortaya çıktı!
Haber Merkezi
23.12.2025
23.12.2025
Sosyal medyada paylaşılan bir iddia kamuoyunda geniş yankı buldu. Söz konusu paylaşımlarda, ’ın ’deki temasları sırasında bir konuşmasının yarıda kesilerek basın toplantısının sonlandırıldığı öne sürüldü. Gazeteci Hacı Yakışıklı, yayılan bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek olayın detaylarını paylaştı.

TEKNİK ARIZA YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDU

Gazeteci Hacı Yakışıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının iddia edildiği gibi kasıtlı bir müdahale ile değil, tamamen teknik bir aksaklık sebebiyle karışıklığa uğradığını ifade etti. Yakışıklı, yaşanan durumu şu sözlerle açıkladı:

"YALANI BIRAKIN, YETER!
Hakan Fidan ülkesi için koştururken birileri onun üzerinden algı operasyonu yapıyor.
Hakikati bilmek isteyenler için doğrusu: Hakan Fidan, Gazze’deki son durumla ilgili soruyu yanıtladığı sırada teknik nedenlerle çevirmenin sesi salondaki dinleyicilere ulaşmadı. Toplantıyı idare eden Suriyeli yetkili, çevirmenin sesinin kesilmesinin üzerine Bakan Fidan’ın konuşmasının bittiğini düşünerek “toplantı bitti” dedi. Suriye tarafı, Bakan Fidan’ın sözlerinin kesildiği şeklinde yorumlanan olayın ardından özür dilendi."

