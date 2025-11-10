Menü Kapat
 Banu İriç

'CHP üyeleri Kanada'ya iltica edebiliyor' iddiası! DMM açıklama yaptı

Kanada'ya iltica ya da göçmenlik başvurusu yapmak isteyenler arasında CHP üyelerine daha kolay kapı açıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Siyasi baskıyı gerekçe gösterenlerin kabul gördüğüyle ilgili yapılan algıya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklama yaptı,

10.11.2025
10.11.2025
10.11.2025

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya kuruluşları tarafından öne sürülen 'ya iltica başvurularında üyeliğinin geçerlilik kazandığı iddialarına açıklık geçirdi.

CHP ÜYELİĞİ İLTİCA İÇİN YETERLİ Mİ?

Söz konusu habere göre Kanada Türkiye'de CHP üyeliğinin artık siyasi olarak "baskı altındaki kimlik" olarak tanımladı ve iltica için yeterli kriter olarak maddeledi. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Kanada'nın hiçbir resmi raporlarında Türkiye'ye yönelik böyle bir açıklama bulunmadığını vurguladı.

"BÜYÜKELÇİLİK BU İDDİAYI YALANLADI"

DMM açıklamasında şunlar yer aldı:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Kanada’nın CHP üyeliğini veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı” yönünde paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve içermektedir.

Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye ilişkin ülke raporlarında ya da yayımladığı bilgi notlarında, Türkiye’deki herhangi bir siyasi partinin baskı altında bulunduğuna dair herhangi bir unsur yer almamaktadır. Dolayısıyla, göçmenlik veya iltica başvurularında Türkiye’de bir siyasi partiye üye olmanın tek başına bir kriter oluşturması söz konusu değildir.

Kanada Büyükelçiliği de söz konusu iddiaları yalanlamakta, Kanada göçmenlik yasası veya politikasında herhangi bir Türk siyasi partisine üye olmanın mülteci statüsü ya da sığınma hakkı için tek başına yeterli bir gerekçe olarak sınıflandırılmadığını açıkça ifade etmektedir.

Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

