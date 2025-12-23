Ankara Haymana’da düşen uçakta kim vardı? Libya heyetini taşıyan uçak neden düştü?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısının koptuğunu ifade etti.

Falcon 50 tipi uçağın acil iniş bildirimi yaptıktan sonra kule ile teması kesildiği öğrenildi.

Uçağın enkazından ilk parçalara ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.” açıklamasında bulundu.

Yılmaz Tunç, düşen uçakla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

HAYMANA’DA DÜŞEN UÇAKTA KİM VARDI?

Uçakta 5 kişinin bulunduğu ve yolcular arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da yer aldığı aktarıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuştu.