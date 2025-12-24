Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Özcan kanserle mücadele ediyor

Özcan Deniz'in bir süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz'in kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deniz'in kardeşi Yurda Gürler; "Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" dedi.

’in annesi 'in, eylül ayından beri kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, annesinin tedavisi gördüğünü açıkladı. Kadriye Deniz son olarak Özcan Deniz'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

KADRİYE DENİZ KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kadriye Deniz'in kızı Yurda Gürler; "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın" dedi.

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi ile yaşadığı gerginlik uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İlk tartışma Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in, Samar Dadgar evlenmesine karşı çıkmasıyla başladı. Sonrasında da Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar, iş ve finansal konular üzerinden patlak vermişti.

ÖZCAN DENİZ İLE ABİSİ ERCAN DENİZ KAVGASINA ANNELERİ DE KATILDI

Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz, birlikte inşa ettikleri villalar nedeniyle mahkemelik oldu. İki kardeş birbirleri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulunurken, anne Kadriye Özcan ilk kez konuştu.

Yaşananların ardından Kadriye Deniz, bir televizyon programına bağlanarak sessizliğiniz bozdu. Kadriye Deniz; "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim'e, iki oğlum bir araya gelsin.

