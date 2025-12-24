Menü Kapat
Editor
 Şenay Yurtalan

Türkiye, Avrupa’nın elektrikli otomobilde en hızlı büyüyen pazarı oldu!

Türkiye, yıllık satış artış hızında Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarı oldu. EBS Danışmanlık tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileri esas alınarak hazırlanan rapora göre Türkiye, 11 ayda 164 bin 665 adet satış rakamı ile Avrupa’da 32 ülke içerisinde 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
15:12
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
15:15

2025 yılı sona ererken piyasasına dair veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel veriler ’nin Ocak-Kasım döneminde tam elektrikli otomobil satışlarında en hızlı büyüyen pazar olduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye, Avrupa’nın elektrikli otomobilde en hızlı büyüyen pazarı oldu!

ARTIŞ ORANI YÜZDE 111,40 OLDU

Verilere göre Avrupa genelinde (Türkiye dahil) elektrikli otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 30,87 oranında arttı. Ancak Türkiye’de bu artış oranı yüzde 111,40 olarak ölçüldü. Bu verilerle Türkiye, kendi yerli markası ’un da başarılı üretim planlaması ile büyüme hızında tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı.

Türkiye, Avrupa’nın elektrikli otomobilde en hızlı büyüyen pazarı oldu!

KASIM AYINDA AVRUPA’DA 5. SIRADA

Kasım ayı satışlarında ise Türkiye, 17 bin 892 adet elektrikli otomobil satışı ile Avrupa 5. sırada yer aldı. Kasım ayındaki yıllık artış oranı yüzde 37,95 olarak kaydedildi. Elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışları içindeki payına bakıldığında Türkiye’de Ocak-Kasım döneminde pazar payı yüzde 17,55 olarak tespit edildi.

Türkiye, Avrupa’nın elektrikli otomobilde en hızlı büyüyen pazarı oldu!

Bu oranla Türkiye, Avrupa’daki 32 ülke arasında 17. sırada konumlandı. Avrupa ortalaması ise yüzde 18,81 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de 2026 yılında elektrikli araç tercihinin yüzde 20’lerin üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye, Avrupa’nın elektrikli otomobilde en hızlı büyüyen pazarı oldu!

ALMANYA, BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA İLK ÜÇTE

Raporda Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa toplam satışlarda ilk üç sırayı alırken, Türkiye’nin toplam adet bazında bu ülkeleri takip ettiği belirtildi. Pazar payında ise Norveç, Danimarka ve İzlanda gibi ülkeler yüksek penetrasyon oranlarıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Uzmanlar, Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarının güçlü artışında, yerli üretim etkisi, genişleyen model çeşitliliği, teşvik yapısı ve kullanıcı ilgisinin yükselmesinin etkili olduğuna dikkat çekti.

