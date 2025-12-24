Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu sezon kaç penaltı kullandı? Süper Lig GS, FB, BJK sarı, kırmızı kart istatistikleri

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı sona erdi. İlk yarının sona ermesinin ardından penaltı, sarı kart ve kırmızı kart istatistikleri gündem oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında hakemler 40 kere penaltı noktasını gösterdi. Bu penaltıların sadece 9 tanesi golle sonuçlanmadı. Taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu sezon kaç penaltı kullandığı merak ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaç sarı, kırmızı kart gördüğü gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

GALATASARAY BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI 2025?

Galatasaray bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 2 penaltı atışı gerçekleştirdi. İkisini de Gaziantep FK maçında kullanan sarı-kırmızılılarda penaltı atışlarını Barış Alper Yılmaz yaptı. Barış Alper Yılmaz iki penaltı atışını da Gaziantep FK maçında kullandı.

FENERBAHÇE BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI 2025?

Fenerbahçe bu sezon 5 penaltı kullandı. Trabzonspor ve Gaziantep FK ile birlikte en çok penaltı kullanan takımlar arasında yer alan sarı-lacivertliler bu penaltılardan 3'ünü gole çevirirken, 2'sinde ise fileleri havalandıramadı. Fenerbahçe'de penaltıların 5'ini de Brezilyalı yıldız Anderson Talisca kullandı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON KAÇ PENALTI KULLANDI 2025?

Beşiktaş ise bu sezon Süper Lig'de 4 penaltı atışı gerçekleştirdi. Bu penaltıların iki tanesini Tammy Abraham, iki tanesini ise Cengiz Ünder attı. Bu penaltılarda iki futbolcu da bir tanesini başarılı şekilde sonuçlandırırken, iki tanesinde ise fileleri havalandıramadı.

GALATASARAY BU SEZON SÜPER LİG'DE KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 30 sarı kart, 2 kırmızı kart ve 2 sarıdan-kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılılar ligde en çok sarı kart gören 15. takım olarak ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE BU SEZON SÜPER LİG'DE KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 39 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve kart gördü. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de en çok sarı kart gören 7. takım oldu.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SÜPER LİG'DE KAÇ SARI, KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Beşiktaş ise Süper Lig'in ilk yarısında 41 sarı, 3 kırmızı ve 3 sarıdan-kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılar en çok sarı kart gören 6. takım olarak ön plana çıkıyor.