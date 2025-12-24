KPSS 7348, 7315, 2023, 7322, 2001 nitelik kodu nedir, ne demek?

KPSS puanı ile kamu kurumlarında görev yapmak isteyen binlerce kişi nitelik kodlarının anlamlarını incelemeye başladı. KPSS 7315, 7348, 2023, 7322, 2001 nitelik kodu anlamlarını sizler için derledik.

KPSS 7315, 7348, 2023, 7322, 2001 NİTELİK KODU NE DEMEK?

7315:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait bu kadroyu tercih edecek adayların, Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir. (Öğrenim şartını taşıyan, bunun yanında 11 Temmuz 1994 ve sonrasında doğanlar bu kadroyu tercih edebilirler. 10 Temmuz 1994 tarihinde ve öncesinde doğanlar 30 yaşını

doldurduğundan bu kadroyu tercih edemezler, tercih edip yerleşseler bile atamaları yapılamaz.)

2023 NİTELİK KODU NEDİR? 2023 nitelik kodu bulunan kadro ve bölümlere tercih yapılması için adayların "Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından" mezun olmaları gerekmektedir.

7322 nitelik kodu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel için belirlenen özel şartı kapsıyor.

2001 nitelik kodu, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzlarında yer alan bir nitelik kodudur ve şu anlama gelir: “Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.”

KPSS 7374, 7247, 7325

7374:

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (TÜRKŞEKER) pozisyonlarında istihdam edilecek personel, atandıkları işyerinde en az üç yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacaktır"



7247:

KPSS 7247 nitelik kodu ise "Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak" anlamına gelir.

7325 Nitelik Kodu Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarına atanacak olan adayların, en az 2 yıl fiilen görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.