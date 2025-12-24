11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı mı? Kapalı, açık cezaevi, denetimli serbestlik kimler yararlanacak?



Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 11. Yargı Paketi olarak da bilinen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler yapılması öngörülen kanun teklifiyle birlikte yaklaşık 50 bin mahkumun yararlanacağı ifade ediliyor. 31 Temmuz ve 2023 öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden, açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin teklif, şartları sağlayan hükümlüleri kapsayacak. Kanun teklifiyle birlikte bazı suçlarda ceza artırımı olacak. Peki 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, TBMM Genel Kurul’da görüşülen 11. Yargı Paketi maddeleri ve diğer detaylar…

11. YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM NE?

TBMM Genel Kurulu’nda kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verirken komisyon bugün saat 14.00’da tekrar görüşmelerini sürdürecek.

ERKEN TAHLİYE KİMLERİ KAPSIYOR?

Covid-19 düzenlemesi olarak da bilinen kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenleme, kanun teklifinde yer alıyor.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar sebebiyle kapalı cezaevinde bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalıda geçirenler, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasını 3 yıl veya daha az süre kalanlar, şartları sağlaması durumunda açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talep etmeleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olma şartıyla ilgili mevzuat uyarınca denetimli serbestlik tedbiri altında infaz uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.

ERKEN TAHLİYE İÇİN ŞARTLARI SAĞLAMASI GEREKİYOR

Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

AKP ve MHP, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan 11. Yargı Paketi'nde yer alan af kapsamından deprem suçlarının çıkarılması için önerge verdi. Abdullah Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz." diye konuştu.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK?

11. Yargı Paketi olarak da bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerinin 23-24-25 Aralık tarihlerinde tamamlanarak yılbaşından önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.