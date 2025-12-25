Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Akaryakıta çifte zam geliyor! ÖTV artışı 1 Ocak'ta pompaya yansıyacak

Aralık 25, 2025 09:27
1
Akaryakıta çifte zam

Akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2026 tarihinde devreye girecek ÖTV düzenlemesiyle birlikte artacak. Benzin ve motorine zam gelecek. Çifte zam yılbaşından itibaren pompaya yansıyacak.

2
Akaryakıta çifte zam

Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek.

3
Akaryakıta çifte zam

POMPA FİYATINA DOĞRUDAN YANSIYACAK

Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

4
Akaryakıta çifte zam

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yılbaşında benzin ve motorinin litre fiyatına en az 1 lira zam geleceğini duyurdu.

5
Akaryakıta çifte zam

Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ​ zam gelecek.

6
Akaryakıta çifte zam

LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor.

7
Akaryakıta çifte zam

Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.

8
Akaryakıta çifte zam

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

9
Akaryakıta çifte zam

BENZİN

İstanbul - Avrupa Yakası: 51.82 TL
İstanbul - Anadolu Yakası: 51.65 TL
Ankara: 52.68 TL
İzmir: 53.01 TL

10
Akaryakıta çifte zam

MOTORİN

İstanbul-Avrupa Yakası: 53.22 TL
İstanbul-Anadolu Yakası: 53.05 TL
Ankara: 54.24 TL
İzmir: 54.58 TL

11
Akaryakıta çifte zam

LPG

İstanbul-Avrupa Yakası: 28.51 TL
İstanbul-Anadolu Yakası: 27.88 TL
Ankara: 28.40 TL
İzmir: 28.33 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.