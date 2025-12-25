Akaryakıta çifte zam geliyor! ÖTV artışı 1 Ocak'ta pompaya yansıyacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2026 tarihinde devreye girecek ÖTV düzenlemesiyle birlikte artacak. Benzin ve motorine zam gelecek. Çifte zam yılbaşından itibaren pompaya yansıyacak.
Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek.
POMPA FİYATINA DOĞRUDAN YANSIYACAK
Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yılbaşında benzin ve motorinin litre fiyatına en az 1 lira zam geleceğini duyurdu.
Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL zam gelecek.
LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor.
Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul - Avrupa Yakası: 51.82 TL
İstanbul - Anadolu Yakası: 51.65 TL
Ankara: 52.68 TL
İzmir: 53.01 TL
MOTORİN
İstanbul-Avrupa Yakası: 53.22 TL
İstanbul-Anadolu Yakası: 53.05 TL
Ankara: 54.24 TL
İzmir: 54.58 TL
LPG
İstanbul-Avrupa Yakası: 28.51 TL
İstanbul-Anadolu Yakası: 27.88 TL
Ankara: 28.40 TL
İzmir: 28.33 TL