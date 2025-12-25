Fenerbahçe bombayı patlattı! Pazartesi görüştüler: İşte Mohamed Salah'ın kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın da çok istediği Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah için harekete geçti.
Fenerbahçe yöneticilerinin, Mohamed Salah'ın menajeriyle pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Yetkililer, Salah'ın Liverpool'da mutsuz olduğu haberinin ortalıkta dolaştığını, Fenerbahçe'ye gelmek isteyip istemeyeceğini sordu.
Salah'ın menajeri Ramy Abbas ise Türkiye'nin gündemlerinde olmadığını söyleyip, "Ya Liverpool'da kalacak ya da Suudi Arabistan'a gidecek" ifadelerini kullandı.