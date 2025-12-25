Fenerbahçe bombayı patlattı! Pazartesi görüştüler: İşte Mohamed Salah'ın kararı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer çalışmaları sürüyor.

SALAH İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın da çok istediği Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah için harekete geçti.

PAZARTESİ GÖRÜŞTÜLER

Fenerbahçe yöneticilerinin, Mohamed Salah'ın menajeriyle pazartesi günü bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yetkililer, Salah'ın Liverpool'da mutsuz olduğu haberinin ortalıkta dolaştığını, Fenerbahçe'ye gelmek isteyip istemeyeceğini sordu.

MENAJERİ KARARINI AÇIKLADI

Salah'ın menajeri Ramy Abbas ise Türkiye'nin gündemlerinde olmadığını söyleyip, "Ya Liverpool'da kalacak ya da Suudi Arabistan'a gidecek" ifadelerini kullandı.