Samsunspor'un hocası Reis'ten Fenerbahçe tepkisi: Bu davranış saygısızca

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye transfer olmak için antrenmanlara çıkmayan futbolcusu Anthony Musaba'ya tepkisi gösterdi. Hollandalı oyuncunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Reis, "Son haftalardaki davranış biçimi saygısızca. Antrenmana gelmedi, kadroda olmak istemedi" diye konuştu.

B Grubu ilk haftasında sahasında ikas 'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YILI GALİBİYETLE BİTİRMEK ÖNEMLİ"

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, son 8 maçtan sonra galip geldiklerini aktardı. Bu yılı galibiyetle tamamladıklarını dile getiren Reis, "Burada bugün oturmak açıkçası biraz daha kolay çünkü galip geldik. Oynamış olduğumuz son 8 karşılaşmadan sonra galip gelmekten ötürü bugün burada oturmak biraz daha kolay. Tabi bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi." ifadesini kullandı.

Samsunspor'un hocası Reis'ten Fenerbahçe tepkisi: Bu davranış saygısızca

FENERBAHÇE YOLUNDAKİ MUSABA'YA TRANSFER TEPKİSİ

Reis, Samsunsporlu futbolculara gelen tekliflerini değerlendirerek, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım ve burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. 'Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor.' diye kendisine belirttim. Tabii bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şu an hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi." diye konuştu.

Samsunspor'un hocası Reis'ten Fenerbahçe tepkisi: Bu davranış saygısızca

Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin vereceğini ve sonra tekrar toplanacaklarını dile getiren Reis, şunları kaydetti:

Samsunspor'un hocası Reis'ten Fenerbahçe tepkisi: Bu davranış saygısızca

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"Sonuç olarak Musaba da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma, ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak. Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olup olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmak istemediğini söyledi."

