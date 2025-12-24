A101 aktüel indirimleri 25 Aralık! Bu hafta A101'e gelecek aktüel ürünler arasında elektrikli bisiklet, beyaz eşya seti, Android TV yer aldı

A101 25 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından, alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gözleri kataloğa çevrildi. A101 aktüel ürünler kapsamında her hafta farklı ürünler zincir markette satışa sunuluyor. Uygun fiyatlı ve peşin fiyatına taksit imkanıyla satışa çıkan A101 aktüel ürünler arasında bu hafta 20.999 TL'den 65 inç ve 14.999 TL'den 55 inç Android TV yer aldı. Televizyonların ikisi de peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla satışa çıkacak. Motosiklet almak isteyen vatandaşlar için ise 150 CC benzinli motosiklet 99.990 TL'den, elektrikli motosiklet ise 39.990 TL'den satışa çıkacak. İki model de 25 Aralık 2025 Perşembe gününden itibaren A101 aktüel ürünler kapsamında marketlerde olacak.

A101 AKTÜEL 25 ARALIK KATALOĞU 2025

10 KG Çamaşır Makinesi: 14.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.999 TL

No-Frost Buzdolabı (402 L): 19.999 TL

Stand Mikser: 3.499 TL

Çay Makinesi: 1.999 TL

Peta Seramik Tabanlı Ütü: 1.399 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 5.999 TL

Dikey Süpürge: 1.699 TL

Su Isıtıcı (Kettle): 899 TL

Mısır Patlatma Makinesi: 899 TL

Elektrikli Isıtıcı Fan: 579 TL

Yün-Kazak Temizleme Cihazı: 199 TL

Saç Sakal Kesme Makinesi: 899 TL

Lazer Epilasyon Cihazı: 1.999 TL

Saç Kurutma Makinesi: 999 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti: 999 TL

Kadın/Erkek Ekose Pijama Takımı: 399 TL

Kadın Peluş Mont: 699 TL

Kadın Sweatshirt: 429 TL

Erkek Sweatshirt: 429 TL

Erkek Ekose İçi Yün Görünümlü Gömlek: 499 TL

Desenli Ev Botu: 189 TL

Kadın Yılbaşı Terliği: 149 TL

Toka Kutu Seti: 79,50 TL

A101'E BU HAFTA NELER GELECEK 25 ARALIK?

65" UHD Android TV: 20.999 TL

55" UHD Android TV: 14.999 TL

FSP-003 BT Hoparlör: 999 TL

LED Ampul (8,5 W): 49,50 TL

Silikon Aydınlatma Gece Lambası: 249 TL

Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu: 399 TL

A101 ELEKTRİKLİ BİSİKLET Mİ GELİYOR 25 ARALIK?

150 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL

50 CC Moped: 39.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet: 19.990 TL

SE03 Max Elektrikli Moped: 39.990 TL

Pro Forklift (3 Ton): 999.000 TL

Titan Pro Forklift (3 Ton): 1.199.000 TL

BU HAFTA A101 AKTÜEL HANGİ ÜRÜNLER GELECEK 25 ARALIK?

Yaylı Çift Kişilik Yatak: 5.999 TL

Yaylı Tek Kişilik Yatak: 2.499 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık: 189 TL

Valiz Çeşitleri: Büyük: 875 TL / Orta: 755 TL / Kabin: 685 TL

Makyaj Çantası: 299 TL

Katlanır Raf 3'lü: 399 TL

Kapaklı Kutu (17 L): 115 TL