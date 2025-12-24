A101 aktüel indirimleri 25 Aralık! Bu hafta A101'e gelecek aktüel ürünler arasında elektrikli bisiklet, beyaz eşya seti, Android TV yer aldı

Kategoriler
A101 25 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasının ardından, alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gözleri kataloğa çevrildi. A101 aktüel ürünler kapsamında her hafta farklı ürünler zincir markette satışa sunuluyor. Uygun fiyatlı ve peşin fiyatına taksit imkanıyla satışa çıkan A101 aktüel ürünler arasında bu hafta 20.999 TL'den 65 inç ve 14.999 TL'den 55 inç Android TV yer aldı. Televizyonların ikisi de peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla satışa çıkacak. Motosiklet almak isteyen vatandaşlar için ise 150 CC benzinli motosiklet 99.990 TL'den, elektrikli motosiklet ise 39.990 TL'den satışa çıkacak. İki model de 25 Aralık 2025 Perşembe gününden itibaren A101 aktüel ürünler kapsamında marketlerde olacak.
10 KG Çamaşır Makinesi: 14.999 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi: 12.999 TL
No-Frost Buzdolabı (402 L): 19.999 TL
Stand Mikser: 3.499 TL
Çay Makinesi: 1.999 TL
Peta Seramik Tabanlı Ütü: 1.399 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 5.999 TL
Dikey Süpürge: 1.699 TL
Su Isıtıcı (Kettle): 899 TL
Mısır Patlatma Makinesi: 899 TL
Elektrikli Isıtıcı Fan: 579 TL
Yün-Kazak Temizleme Cihazı: 199 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi: 899 TL
Lazer Epilasyon Cihazı: 1.999 TL
Saç Kurutma Makinesi: 999 TL
4 Başlıklı Masaj Aleti: 999 TL
Kadın/Erkek Ekose Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Peluş Mont: 699 TL
Kadın Sweatshirt: 429 TL
Erkek Sweatshirt: 429 TL
Erkek Ekose İçi Yün Görünümlü Gömlek: 499 TL
Desenli Ev Botu: 189 TL
Kadın Yılbaşı Terliği: 149 TL
Toka Kutu Seti: 79,50 TL
65" UHD Android TV: 20.999 TL
55" UHD Android TV: 14.999 TL
FSP-003 BT Hoparlör: 999 TL
LED Ampul (8,5 W): 49,50 TL
Silikon Aydınlatma Gece Lambası: 249 TL
Akım Korumalı USB'li Uzatma Kablosu: 399 TL
150 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL
50 CC Moped: 39.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet: 19.990 TL
SE03 Max Elektrikli Moped: 39.990 TL
Pro Forklift (3 Ton): 999.000 TL
Titan Pro Forklift (3 Ton): 1.199.000 TL
Yaylı Çift Kişilik Yatak: 5.999 TL
Yaylı Tek Kişilik Yatak: 2.499 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık: 189 TL
Valiz Çeşitleri: Büyük: 875 TL / Orta: 755 TL / Kabin: 685 TL
Makyaj Çantası: 299 TL
Katlanır Raf 3'lü: 399 TL
Kapaklı Kutu (17 L): 115 TL