25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi duyurusu! BEDAŞ çalışmaları 21 ilçeyi etkileyecek

25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi duyurusu milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. BEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına kesintilerin gerçekleşeceği ilçe ve mahallelerin yanı sıra çalışmaların başlayacağı ve biteceği saatler de kamuoyu ile paylaşıldı. İşte ayrıntılar…