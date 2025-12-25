25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi duyurusu! BEDAŞ çalışmaları 21 ilçeyi etkileyecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi duyurusu milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. BEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde 21 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına kesintilerin gerçekleşeceği ilçe ve mahallelerin yanı sıra çalışmaların başlayacağı ve biteceği saatler de kamuoyu ile paylaşıldı. İşte ayrıntılar…
25 Aralık Perşembe günü İstanbul’da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli yaşanırken, bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte 25 Aralık İstanbul elektrik kesintilerinin yer aldığı o duyurular…