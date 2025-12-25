Menü Kapat
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi

TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleştirileceği başvuruların sona ermesinin ardından gündeme geldi. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ 500 bin sosyal konut inşa edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Konya dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek olan konutların başvuruları 19 Aralık 2025 tarihinde sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeye 8 milyon 840 bin 314 kişinin başvurduğunu açıkladı. Vatandaşlar tarafından TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı ve TOKİ 500 bin sosyal konut illere göre kura çekim takvimi merak ediliyor.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi
ne zaman açıklanacak gündem oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ tarafından 500 konut inşa edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 19 Aralık 2025 tarihinde sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin başvurularının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 8 milyon 840 bin vatandaşın başvuru yaptığını, geçerli olan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu açıkladı. En çok başvuru yapan iller arasında sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. En çok başvuruda bulunan kategorinin ise gençler olduğu açıklandı. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar TOKİ 500 bin sosyal konut ne zaman, illere göre kura çekim takvimi merak edilmeye başlandı.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuru sonuçları kura çekilişlerinin ardından belli olacak. Kura çekimlerinin ardından hak sahipleri belirlenerek başvuruları kabul edilen vatandaşlar açıklanacak. Kura çekimlerinde hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuklu aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler ve kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer kategorilerden başvuru yapan vatandaşlar oluşturacak.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 2 ay sürecek olan TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında her il için ayrı kura çekimleri gerçekleştirilerek, hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi

ANTALYA, BURSA, ADANA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ

Antalyai Bursa, Adana TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Henüz resmi merciler tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekim takvimi açıklanmadı. Bu hafta içerisinde takvimin duyurulması ve Antalya, Bursa ve Adana kura çekim tarihlerinin netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

