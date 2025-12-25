Menü Kapat
24 Aralık reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 25, 2025 09:09
1
25 Aralık 2025 reyting sonuçları

24 Aralık 2025 reyting sonuçlarına dair detaylar televizyon dünyasında büyük yer kaplıyor. Zira dün akşam birbirinden iddialı üç yapım yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Geçtiğimiz sezonda büyük ses getiren Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin yanı sıra yeni sezonda oyuncu kadrosu ve devasa bütçesiyle adından söz ettiren Kuruluş Orhan dizisi heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitledi…

2
Televizyon

24 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizileri heyecan dolu yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Yapımların yayın hayatına büyük oranda etkisi bulunan izlenme oranları ise Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında merakla beklenmeye başlandı…

3
TV kanalları

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 27. bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler dizisi 43. bölümüyle, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizisi 9. bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Now TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken, Show TV’de Sahte Kabadayı isimli yerli sinema filmi izleyiciyle buluştu. TV8’de ise MasterChef Türkiye All Star’ın yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşandı.

4
Televizyon kumandası

24 ARALIK 2025 PAZARTESİ ÇARŞAMBA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 24 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

