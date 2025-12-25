24 Aralık reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
24 Aralık 2025 reyting sonuçlarına dair detaylar televizyon dünyasında büyük yer kaplıyor. Zira dün akşam birbirinden iddialı üç yapım yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Geçtiğimiz sezonda büyük ses getiren Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin yanı sıra yeni sezonda oyuncu kadrosu ve devasa bütçesiyle adından söz ettiren Kuruluş Orhan dizisi heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitledi…
24 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizileri heyecan dolu yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Yapımların yayın hayatına büyük oranda etkisi bulunan izlenme oranları ise Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında merakla beklenmeye başlandı…
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 27. bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler dizisi 43. bölümüyle, ATV’de ise Kuruluş Orhan dizisi 9. bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde TRT1’de Taşacak Bu Deniz, Now TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken, Show TV’de Sahte Kabadayı isimli yerli sinema filmi izleyiciyle buluştu. TV8’de ise MasterChef Türkiye All Star’ın yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşandı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 24 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.