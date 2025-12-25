Menü Kapat
13°
Editor
 Özge Sönmez

Yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

İstanbul yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler kıskıvrak yakalandı. Eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristler yakalandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 08:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEA Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim şahıslara yönelik olmak üzere Türkiye’yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Türkiye ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli operasyonda yakalanırken, yakalanamayan şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
#Gündem
