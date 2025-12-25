Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Editor
 Özge Sönmez

Şeytanın bile aklına gelmez! Hayvanların karnındaki dikişler her şeyi ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda detaylarını paylaştı. Durdurulan kamyonette yapılan incelemelerde 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilo Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
08:14
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
08:21

Bakan Yerlikaya, 'te düzenlenen operasyonunda şoke eden bilgileri paylaştı. Yerlikaya, 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilo Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şeytanın bile aklına gelmez! Hayvanların karnındaki dikişler her şeyi ortaya çıkardı

"YÖNTEMİ DENERLERSE DENESİNLER"

Bakan Yerlikaya konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siirt’te Küçükbaş Hayvanların Karın Boşluklarının İçine Gizlenmiş Halde 54,6 kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik.

Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!

Şeytanın bile aklına gelmez! Hayvanların karnındaki dikişler her şeyi ortaya çıkardı

KARIN KISIMLARINDA DİKİŞ İZLERİ BULUNDU

Siirt ve Hakkari Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

TGRT Haber
