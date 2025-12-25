Menü Kapat
13°
Uyuşturucu test sonucunu değiştiren 19 şüpheli tutuklandı

Siirt merkezli 5 ilde uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştiren şebekeye operasyon düzenlendi. Aralarında hastane çalışanlarının da olduğu 30 şüpheli önceki gün yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

HASTANE ÇALIŞANLARI DA İŞİN İÇİNDE

Siirt merkezli 5 ilde laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla "resmi belgede ", "" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda önceki gün gözaltına alınan 8'i hastane personeli 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu test sonucunu değiştiren 19 şüpheli tutuklandı

30 ZANLIDAN 19'U TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgularının ardından zanlılardan 2'si hastane personeli 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri olmak üzere 11'i ise serbest bırakıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

