TGRT Haber
13°
 Onur Kaya

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya sert uyarı: Savaşa doğru ilerliyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basınına verdiği mülakatta Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu. Orban, 2025'in Avrupa'nın son barış yılı olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez" cevabını verdi. Orban, "Barışa alıştık. Avrupa'daki son büyük savaş 1945'te sona erdi ve o tarihten bu yana seksen sene geçti. Bu, Avrupa için son derece istisnai bir durum" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya sert uyarı: Savaşa doğru ilerliyoruz
25.12.2025
25.12.2025
04:05

Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın nükleer felakete dönüşebileceği korkusunun kıta nüfusunu uzun süre boyunca savaşlardan uzak tuttuğuna dikkat çeken Macar lider, "Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor" dedi.

"SAVAŞA DOĞRU İLERLİYORUZ"

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 'nden döndükten sonra kıtanın savaşa mı barışa mı doğru ilerlediği yönündeki izlenimi sorulan Orban, "Savaşa doğru ilerliyoruz" dedi.

Orban, 18-19 Aralık tarihlerinde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde alınan bazı karar ve tekliflerin, Ukrayna'daki savaşı körüklemeyi ve Rusya'yı daha da kışkırtmayı amaçladığını ileri sürdü. Brüksel'deki zirvede Rusya'nın Avrupa'daki dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya kredi vermek için kullanılması planını bloke eden liderler arasında yer alan Orban, geçtiğimiz hafta ortaya koydukları çabalarla ancak Avrupa'nın savaşa sürüklenme hızını yavaşlatmayı başarabildiklerini söyledi.

Orban, "Bazıları bu süreci olağanüstü hızlara ulaştırmaya çalıştı. Onlara engel olmayı başardık. Süreci durduramadık ama ivme kazanmasına engel olduk" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya sert uyarı: Savaşa doğru ilerliyoruz

"BELÇİKA SAVAŞ İSTİYOR"

Macar lider, "Günümüzde Avrupa'da iki gruplaşma bulunuyor. Birisi grubu, diğeri de grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hakim durumda. Brüksel savaş istiyor. Macaristan olarak biz, barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya sert uyarı: Savaşa doğru ilerliyoruz

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ GERÇEK SEBEBİNİ AÇIKLADI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başka bir sorunun ortaya çıkardığı netice olduğunu söyleyen Orban, "Gerçek sebep, Batı Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve sosyal çöküşü. Bu çöküş, 2000'li yılların ortalarında başladı ve finansal krizin ardından daha da hızlandı" dedi.

Orban, 20 sene önce 'nin ekonomik gücünün ABD'ye yakın bir seviyedeyken bugün ABD güçlenirken Avrupa'nın gerilediğini ifade etti. Rakiplerine yetişemeyen ulusların savaş ekonomisine geçerek büyüme sağlamaya çalışmasının iyi bilinen tarihsel bir refleks olduğunu vurgulayan Orban, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşa müdahil olmasının ardında da bu gerçeğin yattığını savundu.

"AVRUPA BİRLİĞİ DAĞILMA SÜRECİNDE"

Avurpa Birliği'nin karar alma sürecinde giderek artan bir şekilde yasal boşluklardan yararlanmaya başladığı iddiasını yorumlayan Orban, "AB, dağılma sürecinde bulunuyor. Yaşanan şey, Brüksel bürokrasisinin imparatorluk kurma heveslerinin güçlenmesiyle eş zamanlı ilerleyen bir dağılma süreci. Brüksel'de karar alınıyor ama üye ülkelerde uygulanmıyor ve birlik bu şekilde parçalanıyor" dedi.

