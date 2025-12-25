Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Arf Bio halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Arf Bio, halka arz oluyor. ARFYE hisse kodu ile 25-26 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görürken fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar ise ARFYE kaç lot verir araştırmasına başladı.

Arf Bio halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 09:55
|
25.12.2025
25.12.2025
saat ikonu 09:55

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği 2025 takvimine yeni eklenen Arf Bio, talep toplamaya başladı. Ana Pazar'da işlem görecek olan hissenin kodu ARFYE olarak belirlendi.

ARF BİO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek olan Arf Bio halka arzı talep toplamaya başladı. 25-26 Aralık tarihlerinde hisse talep toplayacak.

Arf Bio halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

ARF BİO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).
- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).
- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).
- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).
- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).

Arf Bio halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

ARF BİO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Fonun kullanım yerleri %15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı, %20-25 Sera yatırımının finansmanı, %10-15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı, %20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı, %20-25 Finansal ve cari borç ödemeleri olarak belirlendi.

Arf Bio halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir? Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

ARF BİO KİMİN, SAHİBİ KİM?

Mustafa Acar, 2016 yılında ARF BİO A.Ş yi kurdu. Halen 4,8 MW BİOGAZ Enerji Santralı Yatırımı devam ediyor. SDS Enerji A.Ş. ARF Yenilenebilir A.Ş, ARF BİO Yenilenebilir Enerji A.Ş nin kurucu ortağıdır.

