Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! İş birliği vurgusu

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ SÜRECİ

Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti."

