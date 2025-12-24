Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete müdahale edecek mi? Cem Küçük açıkladı!

Kategoriler
1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret zammı açıklandı Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapılan toplantılarda işveren ve işçi tarafları arasında denge gözetilmeye çalışıldığını vurgulayarak zam oranının yüzde 27 olarak duyurdu. Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 lira, brüt 33.030 lira olarak gerçekleşeceğini kamuoyuyla paylaştı.
Gazeteci Cem Küçük yeni asgari ücreti TGRT ekranındaki Taksim Meydanı programında değerlendirdi!
Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale edeceğini düşünmüyorum. Evet, ona sorarak almışlardır.
Ben ne düşündüm? Yani %20-25 maksimum.
Maliye Bakanlığı 25 demişti. 27.500-27.000 lira diye. 28 oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna müdahale ederek, ‘yani biraz daha ne olur’ deyince bu oldu demiştir.
Geçmiş dönemlerde çok yüksek enflasyon rakamlarıyla bazı oranlar verildi ama enflasyon daha da tetiklendi. Şimdi vatandaşlar bunu özellikle özel sektör çalışanları ve Anadolu'da çalışanlar az bulabilir.
HER ŞEYİN FİYATI YÜZDE 40 ARTIKTAN SONRA ANLAMI YOK
Büyükşehirlerde zaten asgari ücretle çalışan yok. Hemen hemen yok denilecek kadar az. O yüzden de yani mesele fiyatların düşmesi. Yani %40 verse yani ekmeğin fiyatı, etin fiyatı %40 arttıktan sonra bir anlamı yok.
AZ BULANLAR MUHAKKAK OLACAKTIR
O yüzden bunun meyvelerinin olup olmayacağını da göreceğiz. Ben insanları anlıyorum. Buna az bulanlar olacaklardır ama enflasyonu düşürmek için başka yol olmadığını da söylemek lazım. Enflasyonu düşürmek için.
Çünkü %40 versen, bu defa yine %40 gelecek, her şey %40-50 artacak. Enflasyon düşmeyecek. Bu ay enflasyonun %29 çıkması bekleniyor. İlk defa 20'li haneleri göreceğiz.
EMEKLİNİN DURUMU DA ÖNEMLİ
İnsanlar diyebilir ki, kardeşim biz geçinemiyoruz, bilmem, haklı. Ama buradaki mesele sosyal yardımları artırmak, bir de Zaten özel kamuda düşük maaşlar 58 bin lira, onlar şimdi 60-65 bin lira olacak. Emeklinin durumu düzeltmek lazım.
PATRONLAR ELİNİ CEBİNE ATSIN
Asgari ücrette de bence patronlar elini cebinin eline koyarsa, yani devlet 27 verdi, siz %35 verin, 40 verirseniz daha iyi olur.”