Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete müdahale edecek mi? Cem Küçük açıkladı!

Aralık 24, 2025 14:03
1
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete müdahale edecek mi? Cem Küçük açıkladı!

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret zammı açıklandı  Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapılan toplantılarda işveren ve işçi tarafları arasında denge gözetilmeye çalışıldığını vurgulayarak zam oranının yüzde 27 olarak duyurdu. Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 lira, brüt 33.030 lira olarak gerçekleşeceğini kamuoyuyla paylaştı. 

Gazeteci Cem Küçük yeni asgari ücreti TGRT ekranındaki Taksim Meydanı programında değerlendirdi!

 

2
asgari ücret zammı 2026

Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale edeceğini düşünmüyorum. Evet, ona sorarak almışlardır.

Ben ne düşündüm? Yani %20-25 maksimum.


Maliye Bakanlığı 25 demişti. 27.500-27.000 lira diye. 28 oldu.

 

 

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete müdahale edecek mi? Cem Küçük açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna müdahale ederek, ‘yani biraz daha ne olur’ deyince bu oldu demiştir.

Geçmiş dönemlerde çok yüksek enflasyon rakamlarıyla bazı oranlar verildi ama enflasyon daha da tetiklendi. Şimdi vatandaşlar bunu özellikle özel sektör çalışanları ve Anadolu'da çalışanlar az bulabilir.


 

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete müdahale edecek mi? Cem Küçük açıkladı!

HER ŞEYİN FİYATI YÜZDE 40 ARTIKTAN SONRA ANLAMI YOK

Büyükşehirlerde zaten asgari ücretle çalışan yok. Hemen hemen yok denilecek kadar az. O yüzden de yani mesele fiyatların düşmesi. Yani %40 verse yani ekmeğin fiyatı, etin fiyatı %40 arttıktan sonra bir anlamı yok.

 

5
asgari ücret

AZ BULANLAR MUHAKKAK OLACAKTIR

O yüzden bunun meyvelerinin olup olmayacağını da göreceğiz. Ben insanları anlıyorum. Buna az bulanlar olacaklardır ama enflasyonu düşürmek için başka yol olmadığını da söylemek lazım. Enflasyonu düşürmek için.

Çünkü %40 versen, bu defa yine %40 gelecek, her şey %40-50 artacak. Enflasyon düşmeyecek. Bu ay enflasyonun %29 çıkması bekleniyor. İlk defa 20'li haneleri göreceğiz.

 

6
emekli zammı

EMEKLİNİN DURUMU DA ÖNEMLİ

İnsanlar diyebilir ki, kardeşim biz geçinemiyoruz, bilmem, haklı. Ama buradaki mesele sosyal yardımları artırmak, bir de Zaten özel kamuda düşük maaşlar 58 bin lira, onlar şimdi 60-65 bin lira olacak. Emeklinin durumu düzeltmek lazım.

7
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete müdahale edecek mi? Cem Küçük açıkladı!

PATRONLAR ELİNİ CEBİNE ATSIN 

Asgari ücrette de bence patronlar elini cebinin eline koyarsa, yani devlet 27 verdi, siz %35 verin, 40 verirseniz daha iyi olur.”

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.