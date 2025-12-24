Uzak Şehir'in başrol oyuncusu kötü günler geçiriyor! Set durdu, yeni bölüm yayını net değil

Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakteriyle yer alan oyuncu Ozan Akbaba, bugün ailesi adına oldukça zor bir gün yaşadı. Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba bugün kalp ameliyatına girdi. Operasyon başarılı geçerken, Ozan Akbaba eşinin yanından bir saniye olsun ayrılmadı.

OZAN AKBABA AMELİYAT OLAN EŞİ BUKET AKABABA'YI HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buket Akbaba, dün özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Akbaba'nın operasyonu öğle saatlerinde sona erdi. Ameliyatın ardından kalp damarlarıyla ilgili yaşanan sorunun giderildiği ve Buket Akbaba'nın yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Yarın normal odaya çıkarılması beklenen Buket Akbaba'yı eşi Ozan Akbaba bir saniye bile olsa yalnız bırakmadı. Ozan Akbaba eşinin yanında olabilmek için Mardin'de dizinin çekimlerine ara verdi.

UZAK ŞEHİR'İN YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA VAR MI?

"Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması dikkat çekerken, yayın akışıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ozan Akbaba'nın, eşi taburcu olana kadar hastanede yanında kalacağı öğrenildi.