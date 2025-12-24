Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu kötü günler geçiriyor! Set durdu, yeni bölüm yayını net değil

Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba'nın kalp ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ozan Akbaba eşinin yanında olabilmek izin aldı ve Mardin'den İstanbul'a geldi. Öte yandan dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz netleşmezken tanıtımının gelmemesi dikkat çekti.

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu kötü günler geçiriyor! Set durdu, yeni bölüm yayını net değil
Haber Merkezi
24.12.2025
24.12.2025
dizisinde Cihan Albora karakteriyle yer alan , bugün ailesi adına oldukça zor bir gün yaşadı. Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba bugün kalp ameliyatına girdi. Operasyon başarılı geçerken, Ozan Akbaba eşinin yanından bir saniye olsun ayrılmadı.

OZAN AKBABA AMELİYAT OLAN EŞİ BUKET AKABABA'YI HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buket Akbaba, dün özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Akbaba'nın operasyonu öğle saatlerinde sona erdi. Ameliyatın ardından kalp damarlarıyla ilgili yaşanan sorunun giderildiği ve Buket Akbaba'nın yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu kötü günler geçiriyor! Set durdu, yeni bölüm yayını net değil

Yarın normal odaya çıkarılması beklenen Buket Akbaba'yı eşi Ozan Akbaba bir saniye bile olsa yalnız bırakmadı. Ozan Akbaba eşinin yanında olabilmek için Mardin'de dizinin çekimlerine ara verdi.

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu kötü günler geçiriyor! Set durdu, yeni bölüm yayını net değil

UZAK ŞEHİR'İN YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA VAR MI?

"Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması dikkat çekerken, yayın akışıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ozan Akbaba'nın, eşi taburcu olana kadar hastanede yanında kalacağı öğrenildi.

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu kötü günler geçiriyor! Set durdu, yeni bölüm yayını net değil
